Haftaya 42 puanla lider giren Demir Grup Sivasspor ise kendisini 1 puan geriden takip eden ve 1 maçı eksik olan Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Medical Park'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor (Denizli Atatürk)

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray -BtcTurk Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)