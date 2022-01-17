Süper Lig'de 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı! 3 büyüklerin maçlarını yöneten hakemlere görev verilmedi
Süper Lig'de hafta içinde oynanacak olan 22. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. MHK, tepki alan Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'a, Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler'e ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'a görev vermezken, Sivasspor - Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan Kayserispor-Başakşehir maçına atadı.
Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam edecek. 21. haftada lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından; Fenerbahçe de Antalyaspor'un sahasından 1 puanla ayrıldılar. Galatasaray , Hatay'ın evinde 4-2 mağlup olurken; Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı tek golle geçti.
Bu karşılaşmaların ardından lig 22. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftada oynanacak maçların hakemlerini tayin etti. MHK, tepki alan Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'a, Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler'e ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'a görev vermezken, Sivasspor - Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan Kayserispor-Başakşehir maçına atadı.
18 Ocak Salı
17:00 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk
20:00 Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20:00 Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak Çarşamba
17:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17:00 Göztepe - Sivasspor: Suat Arslanboğa
17:00 Kayserispor - Başakşehir: Mete Kalkavan
20:00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20:00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak Perşembe
17:00 Alanyaspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek
20:00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu