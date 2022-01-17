Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla devam edecek. 21. haftada lider Trabzonspor, Sivasspor deplasmanından; Fenerbahçe de Antalyaspor'un sahasından 1 puanla ayrıldılar. Galatasaray , Hatay'ın evinde 4-2 mağlup olurken; Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı tek golle geçti.

Bu karşılaşmaların ardından lig 22. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 22. haftada oynanacak maçların hakemlerini tayin etti. MHK, tepki alan Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'a, Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yöneten Arda Kardeşler'e ve Antalyaspor - Fenerbahçe maçında düdük çalan Atilla Karaoğlan'a görev vermezken, Sivasspor - Trabzonspor maçını yöneten Mete Kalkavan Kayserispor-Başakşehir maçına atadı.

18 Ocak Salı

17:00 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ümit Öztürk

20:00 Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

20:00 Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

19 Ocak Çarşamba

17:00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

17:00 Göztepe - Sivasspor: Suat Arslanboğa

17:00 Kayserispor - Başakşehir: Mete Kalkavan

20:00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

20:00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy

20 Ocak Perşembe

17:00 Alanyaspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek

20:00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu