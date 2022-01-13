Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya) CÜNEYT ÇAKIR

20.00 Beşiktaş -Gaziantep FK (Vodafone Park) ARDA KARDEŞLER

15 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 Fatih Karagümrük-Rizespor (Atatürk Olimpiyat) ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) METE KALKAVAN

19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

16 OCAK PAZAR:

13.30 Altay-Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) VOLKAN BAYARSLAN

16.00 Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) YAŞAR KEMAL UĞURLU

19.00 Hatayspor- Galatasaray (Yeni Hatay) ERKAN ÖZDAMAR

Başakşehir-Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Fırat Aydınus ve Ali Şansalan'a görev verilmedi

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçında tartışmalı kararlara imza atan hakem Fırat Aydınus'a bu hafta görev verilmedi. Ayrıca bu maçın VAR hakem olan Ali Şansalan'a da bu hafta görev verilmedi.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendiren Deniz Çoban, "Trabzonspor'da Dorukhan'ın penaltı beklediği pozisyon, video hakem açısından defalarca seyredildikten sonra bir kare farkla tespit edilen bir şey olduğu için video hakemin konusu olmaz. Hakem açısından da "Ya bunu nasıl vermedin" denilecek bir pozisyon değil. Ekrandan izleyince penaltı olduğu görülüyor. Bir kare önce faul yaptığını sonra topla oynadığını görüyoruz" demişti.

Trabzonsporlu Peres'in kırmızı kart görmesi gerekirken hakemin görmediğini, VAR hakeminin buna %100 müdahale etmesini gerektiğini ifade eden Deniz Çoban, Hüseyin Türkmen ile Haqi Osman'ın pozisyonu için ise "Adil olmayan şekilde rakibine faul yapıyor. Tartışmasız, amasız, fakatsız net bir faul. Penaltı verilmeli. Fırat Aydınus orta yayın hemen dışında. Davranışlarından pozisyonla ilgili hiçbir fikri olmadığı belli. Burada VAR devreye girmeliydi" demişti.