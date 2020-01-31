Süper Lig'de 21-25. hafta programı açıklandı
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta müsabaka programları açıklandı. Süper Lig'in 23'üncü hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasının 22 Şubat cumartesi 20:00'de oynanacağı açıklandı
Süper Lig'de 21, 22, 23, 24 ve 25'inci hafta müsabaka programları açıklandı.
3'üncü haftada oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ise 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın programı şu şekilde:
21'İNCİ HAFTA
7 Şubat Cuma
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
8 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
9 Şubat Pazar
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray
10 Şubat Pazartesi
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
22'NCİ HAFTA
14 Şubat Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
15 Şubat Cumartesi
14.00 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
17.00 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
20.00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
16 Şubat Pazar
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.00 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - BtcTurk Yeni Malatyaspor
17 Şubat Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Kasımpaşa
20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
23'ÜNCÜ HAFTA
21 Şubat Cuma
20.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor
22 Şubat Cumartesi
14.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor
23 Şubat Pazar
13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir
20.00 Kasımpaşa - Yukatel Denizlispor
24'ÜNCÜ HAFTA
28 Şubat Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
29 Şubat Cumartesi
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
1 Mart Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
2 Mart Pazartesi
20.00 Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK
25'İNCİ HAFTA
6 Mart Cuma
20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü
7 Mart Cumartesi
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
17.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor
8 Mart Pazar
13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray
9 Mart Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor