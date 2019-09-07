Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şampiyon olan takım 230 milyon TL kazanacak
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu öncesi yayıncı kuruluş ile yaşanan krizin dolar kurunun 5.80’e sabitlenmesiyle aşılması sonrası kulüplere toplam 2 milyar TL dağıtılacağı ortaya çıktı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım maksimum 230 milyon TL yayın geliri elde edecek. Katılım payı olarak her kulübe 37,8 milyon TL dağıtılacak. Takımların alacağı galibiyete 2,7 milyon TL, beraberliğe de 1.4 milyon TL verilecek. Şampiyon 35,6, ikinci 28,5, üçüncü 21,4, dördüncü 14,3 milyon TL alacak. Eski şampiyonluklar için de gelirler şu şekilde olacak; Galatasaray 70,4 milyon TL, Fenerbahçe 60,8 milyon TL, Beşiktaş 48 milyon TL, Trabzon 19,2 milyon TL.
Kaynak: Star