Süper Lig'de Fenerbahçe, Başakşehir'i yendi, zirve birbirine girdi. İlk 7 sıranın şampiyonluk ümidinin olduğu Süper Lig'de Sarı Lacivertliler aldıkları bu 3 puanla 37 puana ulaştı ve 36 puandaki rakibi Başakşehir'i de geride bırakmayı başardı.

40 puanlı lider Sivasspor ise pazartesi akşamı Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

30'ar puanlı Beşiktaş ve Galatasaray'ın ise maçları pazar günü...

Abdullah Avcı'yla yolları ayıran Beşiktaş, saat 16'daki maçta zorlu Göztepe deplasmanına konuk olacak. Galatasaray ise saat 19'da bir başka zorlu deplasman Konya'da 3 puan arayacak.

Şampiyonluğun bir başka adayı Trabzonspor ise pazartesi akşamı Yeni Malatyaspor deplasmanında olacaktı ancak Malatya ve çevresindeki deprem nedeniyle bu maç TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

SÜPER LİG'DE 25 OCAK İTİBARİYLE PUAN DURUMU ŞU ŞEKİLDE:







