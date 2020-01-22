Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasını Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mustafa Öğretmenoğlu yapacak. Dev maçın VAR hakemi Ali Şansalan, AVAR hakemi Ceyhun Sesigüzel oldu.

İşte 19. hafta maçlarının hakemleri:

24 Ocak 2020 Cuma

20:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK (Mete Kalkavan)

25 Ocak 2020 Cumartesi

14:00 Kayserispor - Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Özgür Yankaya)

20:00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)

26 Ocak 2020 Pazar

13:30 Denizlispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16:00 Göztepe - Beşiktaş (Hüseyin Göçek)

19:00 Konyaspor - Galatasaray (Koray Gençerler)

27 Ocak 2020 Pazartesi

20:00 Sivasspor - Çaykur Rizespor (Abdülkadir Bitigen)

20:00 Yeni Malatyaspor - Trabzonsposr (Alper Ulusoy)