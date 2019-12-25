Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 17. haftada oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Derbi maçında düdük çalan ve çok tartışılan Cüneyt Çakır ve derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan'a görev verilmedi.

25 Aralık 2019, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin ilk yarısının son maçları olan 17. hafta karşılaşmaları için Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir atama yapıldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinde düdük çalan ve tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır'a ve o derbinin VAR hakemi olan Mete Kalkavan'a bu haftaki maçlarda görev verilmedi.

İşte Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler:

27 Aralık 2019 Cuma

20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)

28 Aralık 2019 Cumartesi

15:00 Ankaragücü - Denizlispor (Arda Kardeşler)

17:30 Trabzonspor - Kayserispor (Hüseyin Göçek)

17:30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)

20:00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdülkadir Bitigen)

29 Aralık 2019 Pazar

14:00 Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)

16:30 Aytemiz Alanyaspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)

16:30 Gaziantep FK - Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)

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