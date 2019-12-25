Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin ilk yarısının son maçları olan 17. hafta karşılaşmaları için Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir atama yapıldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinde düdük çalan ve tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır'a ve o derbinin VAR hakemi olan Mete Kalkavan'a bu haftaki maçlarda görev verilmedi.
İşte Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
27 Aralık 2019 Cuma
20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)
28 Aralık 2019 Cumartesi
15:00 Ankaragücü - Denizlispor (Arda Kardeşler)
17:30 Trabzonspor - Kayserispor (Hüseyin Göçek)
17:30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdülkadir Bitigen)
29 Aralık 2019 Pazar
14:00 Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)
16:30 Gaziantep FK - Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)