Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberi: Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

20 Kasım 2019, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 12. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

22 Kasım Cuma

Galatasaray - Medipol Başakşehir : Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor : Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü - Trabzonspor : Cüney Çakır

İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş : Fırat Aydınus

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24 Kasım Pazar

İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor : Halis Özkahya

Kasımpaşa - Gençlerbirliği : Alper Ulusoy

Aytemiz Alanyaspor - Göztepe : Volkan Bayarslan

BTC Türk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe : Mete Kalkavan

Anatalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü : Hüseyin Göçek

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