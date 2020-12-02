Süper Lig’de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftaların programı şöyle:
12. Hafta
11 Aralık Cuma:
19.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)
12 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük (Antakya Atatürk)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
19.00 Fenerbahçe -Yeni Malatyaspor (Ülker)
13 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
14 Aralık Pazartesi:
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
BAY: Galatasaray
13. Hafta
18 Aralık Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Stat açıklanmadı)
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
BAY: Medipol Başakşehir
14. Hafta
22 Aralık Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
BAY: Fatih Karagümrük
15. Hafta
26 Aralık Cumartesi:
16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
27 Aralık Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
28 Aralık Pazartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
BAY: Fenerbahçe
AA