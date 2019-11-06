İşte Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri:
8 Kasım 2019 Cuma
20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)
9 Kasım 2019 Cumartesi
15:00 Gençlerbirliği - Kayserispor (Ali Şansalan)
17:30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
17:30 Sivasspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)
20:00 Gaziantep FK - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
10 Kasım 2019 Pazar
14:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)
16:30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Beşiktaş - Denizlispor (Özgür Yankaya)
19:00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü (Zorbay Küçük)