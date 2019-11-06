Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

06 Kasım 2019, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

İşte Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri:

8 Kasım 2019 Cuma

20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ali Palabıyık)

9 Kasım 2019 Cumartesi

15:00 Gençlerbirliği - Kayserispor (Ali Şansalan)

17:30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

17:30 Sivasspor - Konyaspor (Mete Kalkavan)

20:00 Gaziantep FK - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

10 Kasım 2019 Pazar

14:00 Göztepe - Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

16:30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Beşiktaş - Denizlispor (Özgür Yankaya)

19:00 Medipol Başakşehir - Ankaragücü (Zorbay Küçük)

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