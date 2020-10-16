Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 5. hafta maçları yarın başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor -Medipol Başakşehir (Medical Park)
18 Ekim Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Ülker)
19.00 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Galatasaray -Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
Yarın:
13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19 Ekim Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
Yarın:
14.00 Fatsa Belediyespor-Payasspor (Fatsa İlçe)
19.00 Bucaspor 1928-Manisaspor (Yeni Buca)
18 Ekim Pazar:
14.00 Artvin Hopaspor-Belediye Derincespor (Hopa İlçe)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kemerspor 2003 (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.00 Çankaya FK-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Kızılcabölükspor-Ofspor (Kızılcabölük Semt)
15.00 1877 Alemdağspor-Arnavutköy Belediyespor (Alemdağ)
2. Grup
Yarın:
14.00 Kahta 02 Spor-Yozgatspor 1959 (Kahta İlçe)
14.00 Mardin Fosfatspor-Darıca Gençlerbirliği (Mardin 21 Kasım)
14.00 Yomraspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Yomra İlçe)
14.30 Ceyhanspor-Tekirdağspor (Ceyhan İlçe)
14.30 İskenderun FK-Nazilli Belediyespor (Payas İlçe)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Çengelköy (Dumlupınar)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Ağrı 1970 Spor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
19.00 Fethiyespor-Karaman Belediyespor (Fethiye İlçe)
3. Grup
Yarın:
14.00 Elazığ Karakoçan FK-Batman Petrolspor (Elazığ Doğukent)
14.00 Cizrespor-Somaspor (Batman Yeni Şehir)
15.00 Çatalcaspor-Çarşambaspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Yalovaspor-Karşıyaka (Yalova Atatürk)
15.00 Esenler Erokspor-Şile Yıldızspor (Vefa)
15.00 Gölcükspor-İçel İdmanyurdu (Gölcük Şehir)
18 Ekim Pazar:
14.00 Erbaaspor-Osmanlıspor (Erbaa İlçe)
19.00 Isparta 32 Spor-Altındağspor (Isparta Atatürk)
4. Grup
Yarın:
13.30 Düzcespor-Siirt İl Özel İdaresi (Düzce 18 Temmuz)
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Kozanspor (Kelkit İlçe)
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Muğlaspor (Dağılgan)
14.30 Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Bergama Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)
18 Ekim Pazar:
14.00 52 Orduspor FK-Silivrispor (19 Eylül)
AA