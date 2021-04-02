Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor- Galatasaray (Antakya Atatürk)

4 Nisan Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İttifak Holding Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa- Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Denizlispor (Ülker)

TFF 1. Lig

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

4 Nisan Pazar:

13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

AA