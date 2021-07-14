Antalya'da düzenlenen U19 Gelişim Ligleri finalleri sona erdi. Süper Lig U19'un finalinde Trabzonspor , Galatasaray 'ı 1-0 yenerek şampiyonluğu kazandı. Maçta bordo-mavili takımın tek golünü 17.dakikada Emir Yazıcı attı. Trabzonspor, bu sonuçla önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakadan sonra düzenlenen ödül töreninde şampiyon Trabzonspor'a kupasını TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop birlikte verdi. İkinci Galatasaray ise kupasını TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'tan aldı.

Süper Lig U19'da En İyi Kaleci seçilen Trabzonspor'dan Kağan Moradaoğlu'na plaketini TFF Futbol Gelişim Direktör Danışmanı Coşkun Süer takdim etti. En İyi Teknik Direktör ödülüne layık görülen Trabzonspor Teknik Direktörü Hasan Üçüncü'ye plaketini TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin verdi.

Süper Lig U19'un Gol Kralı olan Galatasaray'dan Eren Aydın, plaketini A ve Ümit Milli Takım Maç İzleme Antrenörü Hami Mandıralı'dan alırken, En Değerli Oyuncu ödülünün sahibi Galatasaraylı Bartuğ Elmaz'a plaketini TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop verdi. Karşılaşmanın hakemlerine plaketlerini ise TFF Bölgeler Sorumlusu Nevruz Şerif takdim etti.

VAR sisteminin uygulandığı müsabakayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takım antrenörleri de izledi.







