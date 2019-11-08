Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maç programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 11. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 12. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

Yarın:

15.00 Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

17.30 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

10 Kasım Pazar:

14.00 Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)

10 Kasım Pazar:

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor (12 Şubat)

13.00 Vanspor Futbol Kulübü-Eyüpspor (Van Atatürk)

13.00 Sivas Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Uşakspor-Tuzlaspor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Ergene Velimeşespor-Kırşehir Belediyespor (Ergene Velimeşe)

13.30 Kardemir Karabükspor-Sakaryaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Etimesgut Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Birevim Elazığspor (TCDD Ankara Demirspor)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Başkent Akademi-Kırklarelispor (Ankara OSTİM)

10 Kasım Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Yeni Çorumspor (Şanlıurfa GAP)

13.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe Futbol Kulübü (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Manisa Futbol Kulübü (Zafer)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus İlçe)

13.30 Pendikspor-İnegölspor (Pendik)

13.30 Yılport Samsunspor-Hacettepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Anagold 24Erzincanspor (Yomra İlçe)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Ci Group Buca (Şile)

10 Kasım Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Silivrispor (19 Eylül)

13.00 Artvin Hopaspor-Erzinspor (Hopa İlçe)

13.30 Tokatspor-Çankaya FK (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Kızılcabölükspor-Şile Yıldızspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Çatalcaspor-68 Aksaray Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Manisaspor-Düzcespor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Serik Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

2. Grup

Yarın:

13.30 Turgutluspor-Ofspor (Turgutlu 7 Eylül)

10 Kasım Pazar:

12.30 Cizrespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Cizre İlçe)

13.00 Ağrı 1970-1877 Alemdağspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Elazığ Belediyespor-Erbaaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Payasspor-Karşıyaka (Payas İlçe)

13.30 Fethiyespor-Kozanspor (Fethiye İlçe)

13.30 Esenler Erokspor-Kemerspor 2003 (Esenler)

13.30 Kocaelispor-Fatsa Belediyespor (Kocaeli)

3. Grup

Yarın:

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Muğlaspor (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Modafen-Medical Park Batman Petrolspor (Alemdağ)

10 Kasım Pazar:

13.00 Pazarspor-Bayrampaşa (Pazar İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Somaspor (Diyarbakır)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Gölcükspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.30 Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Yozgatspor 1959 FK (Darıca İlçe)

13.30 Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor (7 Ocak)

13.30 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi)