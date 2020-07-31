Süper Lig tarihinin penaltı canavarları!

Süper Lig tarihinin en fazla penaltı kurtarışı yapan 10 kalecisine göz atmaya ne dersiniz? En 10'un bu haftaki bölümünde Süper Lig tarihine adını "PENALTI CANAVARI" olarak yazdıran en fazla penaltı kurtarışı yapmış 10 kaleciyi sizlerle buluşturuyoruz!

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