Hazır yeni yabancı oyuncu kuralı gündemdeyken sizlere Süper Lig tarihinde en çok gol atan 10 yabancı oyuncuyu hatırlatmak istedik. Süper Lig'de hem Anadolu Kulüpleri, hem de 4 büyüklerde forma giyerek büyük başarılara imza atan yabancı oyuncuları sizler için Fanatik Gazetesi Youtube kanalında derledik!

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