Süper Lig ekipleri "Dağ başını duman almış" dizeleri ile başlayan Gençlik marşı sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Toplam 17 kulüp etkinliğe katılırken sadece Galatasaray 'ın paylaşım yapmaması dikkat çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin sosyal medya hesapları anlamlı bir zincir oluşturdu. Toplam 17 kulübün twitter hesabı Gençlik marşının sözlerini sırayla paylaştı. Galatasaray'ın neden paylaşım zincirinde olmadığı belli olmazken sosyal medyada bu konu gündem oldu ve çok konuşuldu.





Beşiktaş kulübü twitter hesabı ile başlayan zincir 17 takımın paylaşımı ile tamamlandı.



