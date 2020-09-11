Süper Lig takımları hangi haftayı bay geçecek?
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. Lig tarihinde ilk kez tek grup halinde 21 takımla oynanacak ligde takımlar her yarıda birer haftayı 'bay' yani maç yapmadan geçecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve diğer takımların bu yoğun trafikte hangi hafta BAY geçeceği önemli. İşte takım takım bay listesi...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. Lig tarihinde ilk kez tek grup halinde 21 takımla oynanacak ligde takımlar her yarıda birer haftayı 'bay' yani maç yapmadan geçecek. Sezonun ilk haftasında BAY geçen takım Konyaspor adeta sezonu tüm takımlardan bir hafta geç açacak. Belki de transferler ve hazırlanmak için bir hafta daha avantajı olacak.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve diğer takımların yoğun maç trafiğinde hangi hafta BAY geçeceği önemli. İşte takım takım bay listesi...
Ligde büyükler arasında ilk BAY geçecek takım Beşiktaş olacak. Siyah-Beyazlılar 5.haftayı maç yapmadan geçerken Galatasaray 12.hafta, Başakşehir 13.hafta, Fenerbahçe 15.hafta, Trabzonspor 18.haftayı BAY geçecek
1. hafta: Konyaspor
2. hafta: MKE Ankaragücü
3. hafta: Gençlerbirliği
4. hafta: Sivasspor
5. hafta: Beşiktaş
6. hafta: Kayserispor
7. hafta: Denizlispor
8. hafta: Çaykur Rizespor
9. hafta: Yeni Malatyaspor
10. hafta: Hatayspor
11. hafta: Gaziantep FK
12. hafta: Galatasaray
13. hafta: Başakşehir
14. hafta: Karagümrük
15. hafta: Fenerbahçe
16. hafta: Göztepe
17. hafta: Kasımpaşa
18. hafta: Trabzonspor
19. hafta: Alanyaspor
20. hafta: Antalyaspor
21. hafta: BB Erzurumspor