Süper Lig takımları hangi haftayı bay geçecek?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu başlıyor. Lig tarihinde ilk kez tek grup halinde 21 takımla oynanacak ligde takımlar her yarıda birer haftayı 'bay' yani maç yapmadan geçecek. Sezonun ilk haftasında BAY geçen takım Konyaspor adeta sezonu tüm takımlardan bir hafta geç açacak. Belki de transferler ve hazırlanmak için bir hafta daha avantajı olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve diğer takımların yoğun maç trafiğinde hangi hafta BAY geçeceği önemli. İşte takım takım bay listesi...

Ligde büyükler arasında ilk BAY geçecek takım Beşiktaş olacak. Siyah-Beyazlılar 5.haftayı maç yapmadan geçerken Galatasaray 12.hafta, Başakşehir 13.hafta, Fenerbahçe 15.hafta, Trabzonspor 18.haftayı BAY geçecek





1. hafta: Konyaspor

2. hafta: MKE Ankaragücü

3. hafta: Gençlerbirliği

4. hafta: Sivasspor

5. hafta: Beşiktaş

6. hafta: Kayserispor

7. hafta: Denizlispor

8. hafta: Çaykur Rizespor

9. hafta: Yeni Malatyaspor

10. hafta: Hatayspor

11. hafta: Gaziantep FK

12. hafta: Galatasaray

13. hafta: Başakşehir

14. hafta: Karagümrük

15. hafta: Fenerbahçe

16. hafta: Göztepe

17. hafta: Kasımpaşa

18. hafta: Trabzonspor

19. hafta: Alanyaspor

20. hafta: Antalyaspor

21. hafta: BB Erzurumspor



