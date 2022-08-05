Süper Lig sosyal medya hesabı açıldı

Tüm büyük liglerin sosyal medyada resmi bir hesabı olmasına rağmen, Süper Lig 'e ait bir hesabın olmaması eleştiri alıyordu. TFF, herkesin beklediği hamleyi sonunda yaptı.

İlk paylaşım geldi

TFF, Süper Lig'e ait resmi Twitter hesabını kullanıma açtı. Hesaptan yapılan ilk paylaşım ise el sallama emojisi oldu. Futbolseverler kısa süre içerisinde hesaba büyük ilgi gösterirken takipçi sayısı 62 bini aştı.

Öte yandan hesabın kapak fotoğrafından Fenerbahçe 'nin 5 yıldızlı değil, yıldızsız logosunun kullanılması ise dikkatlerden kaçmadı. (Ajansspor)