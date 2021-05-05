UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Pep Guardiola'nın Manchester City'si, ilk maçta 2-1 yendiği Mauricio Pochettino'lu PSG'yi İngiltere'de de 2-0 avladı, dev rakibini kupanın dışına itti. Bu karşılaşma Türk futbolseverleri de yakından ilgilendiriyordu. Fransız devinin Avrupa defterini kapatması Türk kulüplerini ve futbolseverlerini sevindirdi. Avrupa kupalarında istenen sonuçların alınamamasının ardından 13. sıraya gerileyen Türkiye, PSG'nin finale yükselmesi ve olası kupa galibiyetinde Şampiyonlar Ligi'nden büyük darbe yiyecekti.

Fransa Ligue 1’de 2. sırada bulunan PSG’nin, altındaki Monaco’ya geçilerek sezonu 3. tamamlaması ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması durumunda işler karışacaktı.









Şimdi gözler Chelsea'de

29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğindeki dev final öncesi son finalist, çarşamba gecesi belli olacak. İspanya'da 1-1 berabere kalan Chelsea ile Real Madrid, bu kez kozlarını İngiltere'de paylaşacak. Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Chelsea, mutlu sona ulaşır ve Premier Lig'i de ilk 4 sırada tamamlayamazsa, bu sezonun Türkiye Süper Lig şampiyonu Devler Ligi’nde ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Chelsea mevcut konumunda kalırsa...

PSG'nin ardından Chelsea de Şampiyonlar Ligi'ne veda ederse 2020/21 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi gruplarına direkt katılım sağlayabilir. Chelsea, kupayı kazanıp, Premier Lig'de Devler Ligi’ne katılım hakkı alamazsa, Süper Ligi şampiyonu, gruplara katılabilmek için ön eleme oynamak zorunda kalacak. Halen Premier Lig’de dördüncü sırada yer alan Chelsea, mevcut konumunu koruduğu takdirde, Şampiyonlar Ligi’ni kazansa bile sorun yaşanmayacak. Devler Ligi’nin diğer iki yarı finalisti Real Madrid ve Manchester City, gelecek sezon da Kupa 1’e katılmayı garantilemiş durumda.

Süper Lig şampiyonu nasıl direkt gruplara kalır?

Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’da oynanacak finalinde hangi takımın kupayı kaldıracağı ve bu takımın, ülkesinin liginde sezonu kaçıncı sırada tamamlayacağı, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi’ne direkt katılıp katılmayacağını belirleyecek. Sıralamada ilk 10’da yer alamadığımız için Süper Lig’i şampiyon tamamlayan takımın doğrudan katılımı, Devler Ligi’nde bu sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda kendi liginde bu turnuvaya katılma hakkını elde etmesiyle mümkün olacak.









UEFA ülke puanı sıralaması

1- İspanya

2- İngiltere

3- İtalya

4- Almanya

5- Fransa

6- Portekiz

7- Rusya

8- Hollanda

9- Belçika

10- Avusturya

11- İskoçya

12- Ukrayna

13- TÜRKİYE

14- Danimarka