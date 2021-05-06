Süper Lig şampiyonunu bekleyen tehlike! Finali Chelsea kazanırsa...

Şampıyonlar Ligi'nde önceki gün PSG'yi eleyerek finale yükselen Manchester City'nin ardından, dün diğer finalist Chelsea oldu. İngiliz devi, İspanya'da 1-1 biten maçın rövanşında Real Madrid'i sahasında 2-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONAR LİGİ'NDE İKİ İNGİLİZ EKİBİ FİNALDE!

Maçın 29. dakikasında Havertz'in aşırtma vuruşunda direkten dönen topu kafayla tamamlayan Werner, Chelsea'yi öne geçirdi. 85'te ise Mount, Pulisic'in pasını plase bir şutla ağlara gönderdi ve takımına bileti aldırdı. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmasında böylece, iki İngiliz ekibi mücadele edecek.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU İÇİN TEHLİKE: CHELSEA KAZANIRSA...

Chelsea'nın finale kalmasının ardından, Süper Lig şampiyonunun Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı tehlikeye girdi. Premier Lig'de bitime 4 hafta kala 4. sırada olan Chelsea, eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanır ve kendi ligini de ilk 4'te bitiremezse, bu sezonun Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayamayacak ve ön eleme oynamak zorunda kalacak.

NOT: Geçen sezonun UEFA Ülkeler Sıralaması'nda Türkiye 11. olduğu için bu seneki Süper Lig şampiyonunun direkt katılımı, Devler Ligi'nde mevcut sezonu şampiyon bitirecek takımın aynı zamanda ülke liginden gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanmasıyla mümkün olabilecek.

(Sabah)