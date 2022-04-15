Rusya'nın Ukrayna'ya işgal saldırısına yönelik futbol dünyasında alınan kararlar önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi katılım haklarını ciddi şekilde etkileyebilir. UEFA'nın aldığı ve yeni sezon adına da alması ihtimal dahilinde olan kararlar Süper Lig'in şampiyonunu direkt olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamasına taşıyabilir.

Villareral'in başarısı ihtimalleri yeniden gündeme taşıdı

Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyerek yarı finale yükselmesi katılım haklarıyla ilgili ihtimalleri yeniden gündeme getirdi. Yarı finalde Liverpool ile karşılaşacak Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ni katılım hakkı ihtimallerinde birçok ülkeyi olumsuz etkileyebilir.

Şampiyonlar Ligi gruplarında geçtiğimiz sezonun şampiyonu için ayrılmış bir yer var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kendi liginde de katılım hakkı elde etmesi grup aşamasında boş bir yer oluşmasını sağlıyor. UEFA da bu noktada son eleme turundan bir takımı grup aşamasına terfi ettiriyor.

Villarreal'in LaLiga'da 7. sırada olması nedeniyle kendi liginde Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını elde etmesi pek mümkün durmuyor. O yüzden Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması Süper Lig şampiyonu için oluşabilecek muhtemel yeri ortadan kaldıracaktır. Süper Lig şampiyonunun direkt katılım hakkı etaplarında ilk olarak Villarreal'in kupayı kazanamaması bulunuyor.

1. şart: Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaması

Rusya'ya yönelik karar merak konusu

2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi için katılım şartlarını belirleyen 2021 UEFA ülkeler sıralamasında Rusya, 8. sırada yer alıyor. Türkiye'nin 13. sırada olması nedeniyle önünde yer alan ülkelerden Rusya'nın durumu da merak konusu...

UEFA, FIFA ile gerçekleştirdiği ortak toplantı sonrasında bu sezon Rus kulüplerini bünyelerindeki turnuvalardan men etmişti. Net karar ise "yeni bir bilgilendirmeye kadar men" şeklindeydi. Yani Rus kulüplerinin 2022-23 sezonunda da Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edememe ihtimalleri bulunuyor.

Rus kulüplerinin durumu, Süper Lig şampiyonunu yakından ilgilendirmekte. Çünkü Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılabilmesi adına Rus kulüplerine ilişkin kupalardan men kararının devam etmesi gerekiyor.

2. şart: Rus kulüplerine Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı verilmemesi

Ukrayna ekiplerinin durumu belirleyici olacak

2021 UEFA ülkeler sıralamasında 13. Türkiye'nin önünde yer alan Rusya'nın devre dışı kalması bir sıra önümüzdeki Ukrayna için imkan yaratabilir. İşte burada da Ukrayna takımlarının durumu merak konusu haline geliyor.

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsa ve Rusya da yine devre dışı kalırsa Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında direkt yer bulabilecek. Fakat Rusya'nın işgal saldırısı altında olan Ukrayna'da ne yazık ki spor anlamında da büyük bir belirsizlik söz konusu. Yaşanan sıkıntılı durum nedeniyle ligin akıbeti bilinmezken yarıda kalan sezonda zirvede yer alan Shakhtar'ın birçok önemli oyuncusu takımdan ayrılmış durumda. Bu noktada Ukrayna takımlarının yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edip edemeyecekleri, UEFA'nın nasıl bir yol izleyeceği şu an için belirsiz.

3. şart: Ukrayna takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde yer almamaları

Trabzonspor için 11 yıl sonra gruplarda oynama ihtimali

Türkiye'nin sıralamada yaşadığı gerileme, 2023-24 sezonundan itibaren çok daha sıkıntılı bir Avrupa kupaları tablosu doğuracak. 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takım, 2023-24 Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak adına 1. ön eleme turundan mücadelesine başlayacak ve Avrupa kupalarına yollayacağımız diğer 3 takım da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edebilecekler. Bugün için Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer almanın ilk etapta sağladığı yaklaşık 25 milyon euroluk gelir de ulaşılması çok daha zor bir hal alacak.

Süper Lig'de 32. maçlar sonunda 72 puanla zirvede yer alan ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 13 puanlık fark bulunan Trabzonspor, şampiyonluğa ulaşırsa olası gelişmeler ile Şampiyonlar Ligi'nde de gruplarda mücadele etme hakkını elde edebilir.

Trabzonspor, son olarak 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmişti. Inter, Lille ve CSKA Moskova'nın olduğu gruba deplasmanda aldığı Inter galibiyetiyle başlayan Trabzonspor; 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi ile 7 puan toplayarak grubu 3. sırada bitirmişti.