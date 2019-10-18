Süper Lig puan durumu ve fikstür | Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

Süper Lig puan durumu... Milli ara sona erdi, heyecan başladı. Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrılarak kötü gidişe 'dur' dedi. Haftaya 10. sırada giren Fatih Terim'in öğrencileri, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Olağanüstü seçimin birinci gündem maddesi olduğu Beşiktaş, Süper Lig'de Cumartesi akşamı deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Medical Park Stadı’nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor ise evinde ağırlayacağı Gaziantep FK’yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise pazar günü Denizlispor'a konuk olacak. Zorlu deplasmandan galip gelmek isteyen Sarı Lacivertli ekip, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Süper Lig 8. hafta maç sonuçları

18 Ekim Cuma

20.30 Galatasaray - Sivasspor: 3 - 2

19 Ekim Cumartesi

15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği

17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK

17.30 Başakşehir - Göztepe

20.00 Ankaragücü - Beşiktaş

20 Ekim Pazar

14.00 Kayserispor - Kasımpaşa

16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Denizlispor - Fenerbahçe

21 Ekim Pazartesi

20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor

Süper Lig puan durumu

1. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 puan (1 maçı eksik)

2. GALATASARAY 13 puan

2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 puan

3. TRABZONSPOR 12 puan (1 maçı eksik)

4. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan (1 maçı eksik)

5. FENERBAHÇE 11 puan (1 maçı eksik)

6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 puan (1 maçı eksik)

7. ANTALYASPOR 11 puan (1 maçı eksik)

8. GAZİANTEP FK 11 (1 maçı eksik)

9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 puan (1 maçı eksik)

11. GÖZTEPE 9 puan (1 maçı eksik)

12. BEŞİKTAŞ 8 puan (1 maçı eksik)

13. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan (1 maçı eksik)

14. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)

15. MKE ANKARAGÜCÜ 8 puan (1 maçı eksik)

16. KASIMPAŞA 7 puan (1 maçı eksik)

17. GENÇLERBİRLİĞİ 3 puan (1 maçı eksik)

18. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 9. hafta programı

25 Ekim Cuma

20.30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü

26 Ekim Cumartesi

15.00 Sivasspor - Antalyaspor

17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

27 Ekim Pazar

14.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor

16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor

16.30 Göztepe - Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

28 Ekim Pazartesi

20.00 Başakşehir - Trabzonspor



