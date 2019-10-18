Süper Lig puan durumu ve fikstür | Süper Lig 8. hafta maç sonuçları
Milli aranın sona ermesinin ardından Süper Lig'de heyecan başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti. Son 5 resmi maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılı takım, Sivasspor'u 3-2'yle geçti. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Yarın oynanacak maçlarda Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Beşiktaş ise Ankaragücü deplasmanına gidecek. Antalyaspor'a sürpriz bir şekilde kaybeden Fenerbahçe, pazar günü Denizlispor'la kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 8. haftada cuma akşamı itibariyle puan durumu...
Süper Lig puan durumu... Milli ara sona erdi, heyecan başladı. Süper Lig'in 8'inci haftasında Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrılarak kötü gidişe 'dur' dedi. Haftaya 10. sırada giren Fatih Terim'in öğrencileri, bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Olağanüstü seçimin birinci gündem maddesi olduğu Beşiktaş, Süper Lig'de Cumartesi akşamı deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Medical Park Stadı’nda çıktığı son 8 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Trabzonspor ise evinde ağırlayacağı Gaziantep FK’yı da mağlup ederek 242 günlük iç sahada yenilmeme serisini sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise pazar günü Denizlispor'a konuk olacak. Zorlu deplasmandan galip gelmek isteyen Sarı Lacivertli ekip, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Süper Lig 8. hafta maç sonuçları
18 Ekim Cuma
20.30 Galatasaray - Sivasspor: 3 - 2
19 Ekim Cumartesi
15.00 Antalyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Trabzonspor - Gaziantep FK
17.30 Başakşehir - Göztepe
20.00 Ankaragücü - Beşiktaş
20 Ekim Pazar
14.00 Kayserispor - Kasımpaşa
16.30 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Denizlispor - Fenerbahçe
21 Ekim Pazartesi
20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor
Süper Lig puan durumu
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 14 puan (1 maçı eksik)
2. GALATASARAY 13 puan
2. DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 puan
3. TRABZONSPOR 12 puan (1 maçı eksik)
4. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan (1 maçı eksik)
5. FENERBAHÇE 11 puan (1 maçı eksik)
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 11 puan (1 maçı eksik)
7. ANTALYASPOR 11 puan (1 maçı eksik)
8. GAZİANTEP FK 11 (1 maçı eksik)
9. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 10 puan (1 maçı eksik)
11. GÖZTEPE 9 puan (1 maçı eksik)
12. BEŞİKTAŞ 8 puan (1 maçı eksik)
13. YUKATEL DENİZLİSPOR 8 puan (1 maçı eksik)
14. ÇAYKUR RİZESPOR 8 puan (1 maçı eksik)
15. MKE ANKARAGÜCÜ 8 puan (1 maçı eksik)
16. KASIMPAŞA 7 puan (1 maçı eksik)
17. GENÇLERBİRLİĞİ 3 puan (1 maçı eksik)
18. KAYSERİSPOR 3 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 9. hafta programı
25 Ekim Cuma
20.30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü
26 Ekim Cumartesi
15.00 Sivasspor - Antalyaspor
17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor
16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor
16.30 Göztepe - Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
28 Ekim Pazartesi
20.00 Başakşehir - Trabzonspor