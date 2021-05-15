Süper Lig'in son haftasına 81 puan ve averajla Beşiktaş lider girerken, aynı puandaki Galatasaray 2., rakiplerinin 2 puan gerisindeki Fenerbahçe ise 3. sırada girdi. Üç büyükler olarak adlandırılan İstanbul’un temsilcileri arasında son haftaya kalan şampiyonluk yarışını, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, önde tamamladı. Sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’u 3-1 ile geçen Galatasaray rakibinin arkasında 2. sırada yer alırken, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 2-1 yenen Fenerbahçe 3. oldu.

Ligden son düşen Gençlerbirliği

Ligde şampiyonluk yarışı kadar küme düşmeme mücadelesi de son haftaya kadar taşındı. 2020-2021 sezonunun son haftası öncesinde Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un küme düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek son takım son haftaya kaldı.

Hes Kablo Kayserispor ve Gençlerbirliği arasında yaşanan düşmeme mücadelesinde gülen taraf Hes Kablo Kayserispor oldu.

Kayserispor, sahasında Fenerbahçe’ye yenilmesine karşın Gençlerbirliği’nin aldı sonuç ile lige tutundu.

Ligden düşen 4. takım olan Gençlerbirliği ise deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 yenildi.

Süper Lig 42. hafta maç sonuçları

18.00 / Ankaragücü 0-1 Alanyaspor

18.00 / Sivasspor 2-1 Kasımpaşa

18.00 / Çaykur Rizespor 0-2 Başakşehir

18.00 / Hatayspor 0-1 Gaziantep FK

18.00 / Fatih Karagümrük 5-1 Denizlispor

18.00 / Antalyaspor 0-0 Konyaspor

20.30 / Göztepe 1-2 Beşiktaş

20.30 / Trabzonspor 2-1 Gençlerbirliği

20.30 / Galatasaray 3-1 Yeni Malatyaspor

20.30 / Kayserispor 1-2 Fenerbahçe

Ligde son haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P

1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 40 26 6 8 89 44 45 84

2.GALATASARAY A.Ş. 40 26 6 8 80 36 44 84

3.FENERBAHÇE A.Ş. 40 25 7 8 72 41 31 82

4.TRABZONSPOR A.Ş. 40 19 14 7 50 37 13 71

5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 40 16 17 7 54 43 11 65

6.ATAKAŞ HATAYSPOR 40 17 10 13 62 53 9 61

7.AYTEMİZ ALANYASPOR 40 17 9 14 58 45 13 60

8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 40 16 12 12 64 52 12 60

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 40 15 13 12 59 51 8 58

10.GÖZTEPE A.Ş. 40 13 12 15 59 59 0 51

11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 40 12 14 14 49 48 1 50

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 40 12 12 16 43 55 -12 48

13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 40 12 12 16 53 69 -16 48

14.KASIMPAŞA A.Ş. 40 12 10 18 47 57 -10 46

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR 40 10 15 15 49 53 -4 45

16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 40 9 17 14 41 55 -14 44

17.HES KABLO KAYSERİSPOR 40 9 14 17 35 52 -17 41

18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 40 10 10 20 44 68 -24 40

19.MKE ANKARAGÜCÜ 40 10 8 22 46 65 -19 38

20.GENÇLERBİRLİĞİ 40 10 8 22 44 76 -32 38

21.YUKATEL DENİZLİSPOR 40 6 10 24 38 77 -39 28