Süper Lig puan durumu | Süper Lig 40. hafta maç sonuçları
Son 3 haftasına girilen Süper Lig’de kritik 40. hafta müsabakaları aynı saatte oynandı. Haftanın maçında Galatasaray ile Beşiktaş 3 kozlarını paylaştı. 90 dakikalar, hem şampiyonluk hem de kümede kalma yarışı açısından belirleyici oldu. Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig’de 40. hafta maçları tamamlandı. Haftanın en önemli maçında Galatasaray , derbide ağırladığı lider Beşiktaş ’ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78’e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79’a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.
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Sonuçlar
Süper Lig’in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 3-1
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
41. hafta
Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30’da oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor