Süper Lig puan durumu - Puan farkı kaç oldu - Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Süper Lig'de 25. haftanın perdesi Sivas'ta açıldı. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve Yeni Malatyaspor'u 2-0'la geçti. Trabzonspor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Akhisar'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın en önemli maçında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 28 puanla ve 14. sırada kaldı. Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini Yeni Malatyaspor karşısında sonlandırdı ve 3 puanı cebine koydu. Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla bir maçlık aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 4'üncü sıradaki yerini kordu. 8 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Akhisarspor ise bu mağlubiyetle yine son sırada yer aldı. Haftanın maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir puanını 57'ye yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 11'e çıkarttı.
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları
Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor
Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor
Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor
Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe
Alanyaspor - Erzurumspor
Göztepe - Kasımpaşa
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
Beşiktaş - Konyaspor
Galatasaray - Antalyaspor
Süper Lig 25. hafta puan durumu
1- Başakşehir 25 57
2- Galatasaray 24 46
3- Beşiktaş 24 41
4- Trabzonspor 25 40
5- Konyaspor 24 35
6- Yeni Malatyaspor 25 34
7- Sivasspor 25 34
8- Kayserispor 24 32
9- Antalyaspor 24 32
10- Alanyaspor 24 31
11- Ankaragücü 25 31
12- Kasımpaşa 24 30
13- Çaykur Rizespor 24 28
14- Fenerbahçe 25 28
15- Bursaspor 25 28
16- Göztepe 24 25
17- Erzurumspor 24 22
18- Akhisarspor 25 21