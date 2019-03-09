Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sivasspor 3 maçlık mağlubiyet serisini Yeni Malatyaspor karşısında sonlandırdı ve 3 puanı cebine koydu. Trabzonspor, sahasında geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu sonuçla bir maçlık aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırarak 4'üncü sıradaki yerini kordu. 8 maçlık galibiyet özlemine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Akhisarspor ise bu mağlubiyetle yine son sırada yer aldı. Haftanın maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir puanını 57'ye yükseltti ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile puan farkını 11'e çıkarttı.

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Süper Lig'de 25. hafta maç sonuçları

Sivasspor 2 - 0 Yeni Malatyaspor

Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor

Trabzonspor 2 - 1 Akhisarspor

Başakşehir 2 - 1 Fenerbahçe

Alanyaspor - Erzurumspor

Göztepe - Kasımpaşa

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa

Beşiktaş - Konyaspor

Galatasaray - Antalyaspor

Süper Lig 25. hafta puan durumu

1- Başakşehir 25 57

2- Galatasaray 24 46

3- Beşiktaş 24 41

4- Trabzonspor 25 40

5- Konyaspor 24 35

6- Yeni Malatyaspor 25 34

7- Sivasspor 25 34

8- Kayserispor 24 32

9- Antalyaspor 24 32

10- Alanyaspor 24 31

11- Ankaragücü 25 31

12- Kasımpaşa 24 30

13- Çaykur Rizespor 24 28

14- Fenerbahçe 25 28

15- Bursaspor 25 28

16- Göztepe 24 25

17- Erzurumspor 24 22

18- Akhisarspor 25 21