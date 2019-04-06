Süper Lig puan durumu! Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Trabzon'da açıldı. Fırtına, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u 3-1'le geçeken, Alanyaspor evinde ateş hattında bulunan Bursaspor'a 1-0 kaybetti. Lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-0 geçti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Lider Başakşehir, Konyaspor karşısında kazanarak yoluna firesiz devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise Ankaragücü karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Haftanın kapanış maçında ise Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları

Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor

Sivasspor 1 - 3 Kayserispor

Alanyaspor 0 - 1 Bursaspor

Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor

Kasımpaşa - Erzurumspor

Göztepe - Akhisarspor

Başakşehir - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Ankaragücü - Fenerbahçe

Süper Lig 27. hafta puan durumu

1- Başakşehir 58 (1 maçı eksik)

2- Galatasaray 55

3- Beşiktaş 47 (1 maçı eksik)

4- Trabzonspor 46

5- Yeni Malatyaspor 37

6- Alanyaspor 36

7- Kayserispor 36

8- Konyaspor 35 (1 maçı eksik)

9- Antalyaspor 35 (1 maçı eksik)

10- Çaykur Rizespor 34 (1 maçı eksik)

11- Sivasspor 34

12- Kasımpaşa 34 (1 maçı eksik)

13- Fenerbahçe 31 (1 maçı eksik)

14- Ankaragücü 31 (1 maçı eksik)

15- Bursaspor 28

16- Göztepe 27 (1 maçı eksik)

17- Erzurumspor 22 (1 maçı eksik)

18- Akhisarspor 21 (1 maçı eksik)

Süper Lig 28. hafta programı

Bursaspor - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Konyaspor - Sivasspor

Beşiktaş - Başakşehir

Kayserispor - Ankaragücü

Antalyaspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Erzurumspor - Akhisarspor