Süper Lig puan durumu! Puan farkı kaç oldu?
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan arttı. Şampiyonluk yarışında Başakşehir'i takip eden Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Lider Başakşehir, evinde Konyaspor'u konuk edecek. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe ise Ankaragücü deplasmanına gidecek. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Spor Toto Süper Lig 27. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Trabzon'da açıldı. Fırtına, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti ve Avrupa iddiasını sürdürdü. Kayserispor deplasmanda Sivasspor'u 3-1'le geçeken, Alanyaspor evinde ateş hattında bulunan Bursaspor'a 1-0 kaybetti. Lider Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-0 geçti ve maç fazlasıyla puan farkını 3'e indirdi. Lider Başakşehir, Konyaspor karşısında kazanarak yoluna firesiz devam etmek istiyor. Fenerbahçe ise Ankaragücü karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Haftanın kapanış maçında ise Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
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Süper Lig'de 27. hafta maç sonuçları
Trabzonspor 4 - 1 Antalyaspor
Sivasspor 1 - 3 Kayserispor
Alanyaspor 0 - 1 Bursaspor
Galatasaray 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Kasımpaşa - Erzurumspor
Göztepe - Akhisarspor
Başakşehir - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Ankaragücü - Fenerbahçe
Süper Lig 27. hafta puan durumu
1- Başakşehir 58 (1 maçı eksik)
2- Galatasaray 55
3- Beşiktaş 47 (1 maçı eksik)
4- Trabzonspor 46
5- Yeni Malatyaspor 37
6- Alanyaspor 36
7- Kayserispor 36
8- Konyaspor 35 (1 maçı eksik)
9- Antalyaspor 35 (1 maçı eksik)
10- Çaykur Rizespor 34 (1 maçı eksik)
11- Sivasspor 34
12- Kasımpaşa 34 (1 maçı eksik)
13- Fenerbahçe 31 (1 maçı eksik)
14- Ankaragücü 31 (1 maçı eksik)
15- Bursaspor 28
16- Göztepe 27 (1 maçı eksik)
17- Erzurumspor 22 (1 maçı eksik)
18- Akhisarspor 21 (1 maçı eksik)
Süper Lig 28. hafta programı
Bursaspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Konyaspor - Sivasspor
Beşiktaş - Başakşehir
Kayserispor - Ankaragücü
Antalyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Erzurumspor - Akhisarspor