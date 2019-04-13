Süper Lig puan durumu - Puan durumu - Puan farkı kaç oldu?

Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Bursa'da açıldı. Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 1-0'la geçerken, Sivasspor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonucun ardından Siyah Beyazı ekip puanını 53’e çıkararak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 8’e düşürdü. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

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Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları

Bursaspor 0 - 1 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 1 - 0 Göztepe

Konyaspor 1 - 1 Sivasspor

Beşiktaş 2 - 1 Başakşehir

Kayserispor - Ankaragücü

Antalyaspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Erzurumspor - Akhisarspor

Süper Lig 28. hafta puan durumu

1- Başakşehir 61

2- Galatasaray 55 (1 maçı eksik)

3- Beşiktaş 53

4- Trabzonspor 49

5- Yeni Malatyaspor 37 (1 maçı eksik)

6- Çaykur Rizespor 37

7- Kasımpaşa 37 (1 maçı eksik)

8- Alanyaspor 37 (1 maçı eksik)

9- Kayserispor 36 (1 maçı eksik)

10- Konyaspor 36

11- Sivasspor 35

12- Antalyaspor 35 (1 maçı eksik)

13- Fenerbahçe 32 (1 maçı eksik)

14- Ankaragücü 32 (1 maçı eksik)

15- Bursaspor 28

16- Göztepe 27

17- Akhisarspor 24 (1 maçı eksik)

18- Erzurumspor 22 (1 maçı eksik)

Süper Lig 29. hafta programı

Kasımpaşa - Bursaspor

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Akhisarspor - Antalyaspor

Galatasaray - Kayserispor

Göztepe - Erzurumspor

Ankaragücü - Konyaspor

Başakşehir - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Fenerbahçe

Sivasspor - Beşiktaş