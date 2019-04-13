Süper Lig puan durumu - Puan durumu - Puan farkı kaç oldu?
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan arttı. Haftanın açılış maçında son haftaların formda takımı Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez art arda 4 maç kazandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Vodafone Park'ta lider Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Üst üste 4. maçını kazanan Beşiktaş, puanını 53'e yükseltti. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Spor Toto Süper Lig 28. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Bursa'da açıldı. Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u Abdülkadir Ömür'ün attığı golle 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor, Göztepe'yi 1-0'la geçerken, Sivasspor'la Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında lider Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Bu sonucun ardından Siyah Beyazı ekip puanını 53’e çıkararak lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 8’e düşürdü. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
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Süper Lig'de 28. hafta maç sonuçları
Bursaspor 0 - 1 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 1 - 0 Göztepe
Konyaspor 1 - 1 Sivasspor
Beşiktaş 2 - 1 Başakşehir
Kayserispor - Ankaragücü
Antalyaspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Erzurumspor - Akhisarspor
Süper Lig 28. hafta puan durumu
1- Başakşehir 61
2- Galatasaray 55 (1 maçı eksik)
3- Beşiktaş 53
4- Trabzonspor 49
5- Yeni Malatyaspor 37 (1 maçı eksik)
6- Çaykur Rizespor 37
7- Kasımpaşa 37 (1 maçı eksik)
8- Alanyaspor 37 (1 maçı eksik)
9- Kayserispor 36 (1 maçı eksik)
10- Konyaspor 36
11- Sivasspor 35
12- Antalyaspor 35 (1 maçı eksik)
13- Fenerbahçe 32 (1 maçı eksik)
14- Ankaragücü 32 (1 maçı eksik)
15- Bursaspor 28
16- Göztepe 27
17- Akhisarspor 24 (1 maçı eksik)
18- Erzurumspor 22 (1 maçı eksik)
Süper Lig 29. hafta programı
Kasımpaşa - Bursaspor
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
Akhisarspor - Antalyaspor
Galatasaray - Kayserispor
Göztepe - Erzurumspor
Ankaragücü - Konyaspor
Başakşehir - Çaykur Rizespor
Alanyaspor - Fenerbahçe
Sivasspor - Beşiktaş