Süper Lig puan durumu - Puan durumu (22. hafta maç sonuçları ve fikstür)
Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Besiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Kartal, ligin ikinci yarısındaki yenilmezliğini sürdürdü. Galatasaray ile puanları eşitleyen Beşiktaş, Başakşehir ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Zenit galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, yarın akşam evinde Konyaspor'u konuk edecek. Benfica'ya mağlup olan Galatasaray ise pazar günü Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Lider Başakşehir ise, haftanın kapanış maçında pazartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'de 22. hafta oluşan puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı...
Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Yeni Malatyaspor ise bu sezon Süper Lig'de 4 büyüklere karşı iç sahada ilk kez kaybetti. Haftaya 14. sırada giren ve alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'lı Konyaspor karşısında galibiyet peşinde olacak. Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, zorlu Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Haftanın kapanış maçında ise Başakşehir, Antalyaspor ile karşılaşacak.
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Süper Lig puan durumu
Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21 13 6 2 32 11 21 45
2. GALATASARAY 21 11 6 4 41 23 18 39
3. BEŞİKTAŞ 22 11 6 5 42 27 15 39
4. EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34
5. TRABZONSPOR 21 9 6 6 37 30 7 33
6. ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33
7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31
8. KASIMPAŞA 21 9 2 10 38 37 1 29
9. ANTALYASPOR 21 8 5 8 22 30 -8 29
10. GÖZTEPE 21 8 1 12 23 27 -4 25
11. AYTEMİZ ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25
12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25
13. BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24
14. FENERBAHÇE 21 5 8 8 22 28 -6 23
15. MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23
16. ÇAYKUR RİZESPOR 21 4 10 7 25 30 -5 22
17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18
18. AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17
22. hafta maç sonuçları
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
Akhisarspor - Ankaragücü
Bursaspor - Çaykur Rizespor
Fenerbahçe - Konyaspor
Erzurumspor - Sivasspor
Trabzonspor - Alanyaspor
Kayserispor - Göztepe
Kasımpaşa - Galatasaray
Antalyaspor - Başakşehir
23. hafta programı
Alanyaspor - Kasımpaşa
Göztepe - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Malatyaspor
Sivasspor - Antalyaspor
Ankaragücü - Erzurumspor
Galatasaray - Akhisarspor
Konyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Fenerbahçe
Başakşehir - Bursaspor