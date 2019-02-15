Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Yeni Malatyaspor ise bu sezon Süper Lig'de 4 büyüklere karşı iç sahada ilk kez kaybetti. Haftaya 14. sırada giren ve alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, Aykut Kocaman'lı Konyaspor karşısında galibiyet peşinde olacak. Başakşehir'i takibini sürdüren Galatasaray, zorlu Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Haftanın kapanış maçında ise Başakşehir, Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Süper Lig puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21 13 6 2 32 11 21 45

2. GALATASARAY 21 11 6 4 41 23 18 39

3. BEŞİKTAŞ 22 11 6 5 42 27 15 39

4. EVKUR YENİ MALATYASPOR 22 9 7 6 34 25 9 34

5. TRABZONSPOR 21 9 6 6 37 30 7 33

6. ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33

7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31

8. KASIMPAŞA 21 9 2 10 38 37 1 29

9. ANTALYASPOR 21 8 5 8 22 30 -8 29

10. GÖZTEPE 21 8 1 12 23 27 -4 25

11. AYTEMİZ ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25

12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25

13. BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24

14. FENERBAHÇE 21 5 8 8 22 28 -6 23

15. MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23

16. ÇAYKUR RİZESPOR 21 4 10 7 25 30 -5 22

17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18

18. AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17

22. hafta maç sonuçları

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş

Akhisarspor - Ankaragücü

Bursaspor - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Konyaspor

Erzurumspor - Sivasspor

Trabzonspor - Alanyaspor

Kayserispor - Göztepe

Kasımpaşa - Galatasaray

Antalyaspor - Başakşehir

23. hafta programı

Alanyaspor - Kasımpaşa

Göztepe - Trabzonspor

Çaykur Rizespor - Malatyaspor

Sivasspor - Antalyaspor

Ankaragücü - Erzurumspor

Galatasaray - Akhisarspor

Konyaspor - Kayserispor

Beşiktaş - Fenerbahçe

Başakşehir - Bursaspor



