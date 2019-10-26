Süper Lig puan durumu | 9. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın açılış maçında Rize, evinde Ankaragücü'nü 2-0'la geçti, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Lider Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'ya puan kaybederken, Fenerbahçe taraftarı önünde Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 17 puanla 2. sıraya yerleşti. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı Vodafone Park'ta konuk etti. 90 dakikayı 1-0 önde tamamlayan Kara Kartal, puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray 13 puanda kaldı. Süper Lig 9. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü. Detaylar haberimizde.
Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Rizespor, evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık galibiyet hasretini, Başkent ekibi karşısında noktaladı. Lider Alanya, Gaziantep deplasmanından 1-1'lik eşitlikle dönerken, Sivasspor, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yiğido, sahasındaki 5 maçta, 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, başarılı bir grafik çizdi.
Taraftarı önünde Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, baştan sona hakimiyeti kaybetmediği maçta Konyaspor'u 5-1'le geçti. Bu sonucun ardından Ersun Yanal'ın öğrencileri, Alanyaspor'un 1 puan gerisinde 17 puanla 2. sıraya yerleşti.
Haftanın en önemli maçı Vodafone Park'ta oynandı. Derbi maçta Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 69'uncu dakikada Umut Nayir kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 12'ye yükseltirken, Galatasaray 13 puanda kaldı. 9. haftanın kapanış maçında Başakehir, Trabzonspor'u konuk edecek.
Süper Lig 9. hafta maç sonuçları
25 Ekim Cuma
20.30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü: 2-0
26 Ekim Cumartesi
15.00 Sivasspor - Antalyaspor: 2-1
17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: 1-1
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: 5-1
27 Ekim Pazar
14.00 Yeni Malatyaspor - Kayserispor: 4-0
16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-2
16.30 Göztepe - Kasımpaşa: 1-4
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: 1-0
28 Ekim Pazartesi
20.00 Başakşehir - Trabzonspor
Süper Lig puan durumu
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 puan
2. FENERBAHÇE 17 puan
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 16
4. TRABZONSPOR 15 puan (1 maçı eksik)
5. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 puan
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 puan (1 maçı eksik)
7. GALATASARAY 13 puan
8. BEŞİKTAŞ 12 puan
9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan
10. GAZİANTEP FK 12
11. KASIMPAŞA 11 puan
12. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 puan
13. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan
14. ANTALYASPOR 11 puan
15. GÖZTEPE 9 puan
16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan
17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 puan
18. KAYSERİSPOR 4 puan
Süper Lig 10. hafta fikstürü
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor - Başakşehir
17.30 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK