Karbel Karaköprüspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor maç sonucu: 1-2

TFF 3'üncü Lig'in 17’nci haftasında Karbel Karaköprüspor, sahasında konuk ettiği Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a 2-1 mağlup oldu.
55'inci dakikada Halil’in pasında kale önünde topla buluşan Umut kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
58’inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Turan, uzaktan sert bir vuruşla golü buldu: 1-1
72’nci dakikada Batuhan’ın pasında kale önünde topu alan Serkan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Göksun Furkan Güngör, Semih Kocaman, Harun Günaydın
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen – Doğan Can (Dk. 66 Barış Şen), Halil Yılmaz, Batuhan Türk (Dk. 68 Emre Aydın), Umut, Emre Karadağ, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk. 85 Fikret), Burak, Fevzi (Dk. 85 Fahri), Emre Yıldırım,
YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR: Mızhat- Buğrahan, Mıraç (Dk. 89 Cem), İbrahim, (Dk. 89 Ömer), Muhammet, Emre Turan (Dk. 89 Onur), Adnan (Dk. 90 Hüseyin), Batuhan Calap, Volkan, Temel, Serkan (Dk. 82 Fatih),
SARI KARTLAR: Emre Karadağ, Burak, Fikret, (Karbel Karaköprüspor) – Fahri, (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)
GOLLER: Dk. 51 Umut, (Karbel Karaköprüspor) – Dk. 58 Emre Turan, Dk. 72 Serkan, (Yeşilyurt D.Ç Ofspor)
DHA