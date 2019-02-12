Süper Lig puan durumu - 21. hafta sonuçları

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi. Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa’yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig 21. hafta sonuçlar...

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-Bursaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Galatasaray-Trabzonspor: 3-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1

SÜPER LİG DETAYLI PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig Puan durumu

Takımlar O G B M A Y AV P

1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21 13 6 2 32 11 21 45

2. GALATASARAY 21 11 6 4 41 23 18 39

3. BEŞİKTAŞ 21 10 6 5 40 26 14 36

4. EVKUR YENİ MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34

5. TRABZONSPOR 21 9 6 6 37 30 7 33

6. ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33

7. DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31

8. KASIMPAŞA 21 9 2 10 38 37 1 29

9. ANTALYASPOR 21 8 5 8 22 30 -8 29

10. GÖZTEPE 21 8 1 12 23 27 -4 25

11. AYTEMİZ ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25

12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25

13. BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24

14. FENERBAHÇE 21 5 8 8 22 28 -6 23

15. MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23

16. ÇAYKUR RİZESPOR 21 4 10 7 25 30 -5 22

17. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18

18. AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17