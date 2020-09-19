Süper Lig puan durumu | 2. hafta maçları...

Süper Lig'de sezonun ikinci hafta maçları devam ediyor. İlk haftada beraberlik sonucu çıkmayan Süper Lig'de ikinci haftada geride kalan 5 maçın 4 tanesi berabere bitti ve kazanan tek takım Aytemiz Alanyaspor oldu. Aytemiz Alanyaspor ilk iki haftada 2 galibiyet aldı ve oynanan maçların ardından 6 puanla zirvede yer aldı. İlk haftayı Göztepe üç puan ve averajla lider tamamlamıştı. Beşiktaş , Göztepe ve Antalyaspor ise 4'er puanla sıralandı. Haftanın önemli maçında Başakşehir ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Hatayspor ile Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek





SÜPER LİG 2. HAFTA SONUÇLARI...

YENİ MALATYASPOR 1-1 GÖZTEPE

GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 KONYASPOR

DENİZLİSPOR 0-0 TRABZONSPOR

ALANYASPOR 2-0 KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ 1-1 ANTALYASPOR

ERZURUMSPOR - SİVASSPOR

KASIMPAŞA -Ç.RİZESPOR

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK

FENERBAHÇE - HATAYSPOR







