Süper Lig puan durumu | 2. hafta maçları...
Süper Lig'de sezonun ikinci hafta maçları devam ediyor. Cuma ve Cumartesi günü toplam beş maç tamamlanırken, Aytemiz Alanyaspor aldığı iki galibiyet sonrasında 6 puanla zirvede yer aldı. Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor ise 4'er puanla sıralandı. Haftanın önemli maçında Başakşehir ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Hatayspor ile Pazartesi karşı karşıya gelecek
Süper Lig'de sezonun ikinci hafta maçları devam ediyor. İlk haftada beraberlik sonucu çıkmayan Süper Lig'de ikinci haftada geride kalan 5 maçın 4 tanesi berabere bitti ve kazanan tek takım Aytemiz Alanyaspor oldu. Aytemiz Alanyaspor ilk iki haftada 2 galibiyet aldı ve oynanan maçların ardından 6 puanla zirvede yer aldı. İlk haftayı Göztepe üç puan ve averajla lider tamamlamıştı. Beşiktaş , Göztepe ve Antalyaspor ise 4'er puanla sıralandı. Haftanın önemli maçında Başakşehir ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Hatayspor ile Pazartesi akşamı karşı karşıya gelecek
SÜPER LİG 2. HAFTA SONUÇLARI...
YENİ MALATYASPOR 1-1 GÖZTEPE
GENÇLERBİRLİĞİ 0-0 KONYASPOR
DENİZLİSPOR 0-0 TRABZONSPOR
ALANYASPOR 2-0 KAYSERİSPOR
BEŞİKTAŞ 1-1 ANTALYASPOR
ERZURUMSPOR - SİVASSPOR
KASIMPAŞA -Ç.RİZESPOR
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK
FENERBAHÇE - HATAYSPOR