Süper Lig puan durumu | 2. hafta maçları...

Süper Lig'de 1. haftayı Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 puanla tamamlamayı başardı. Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor haftayı puansız kapattı. 1. hafta Hatayspor - Başakşehir maçıyla tamamlanacak. 1. hafta oynanan 9 karşılaşma sonrası oluşan puan durumu ve gelecek hafta oynanacak karşılaşmalar...

SÜPER LİG 1. HAFTA SONUÇLARI...

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 ALANYASPOR

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 - 0 YENİ MALATYASPOR

GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. 5 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

HES KABLO KAYSERİSPOR 1 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK





SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ...