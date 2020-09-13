Süper Lig puan durumu | 2. hafta maçları...
Süper Lig'de sezonun ilk hafta maçları Hatayspor - Başakşehir maçı dışında tamamlandı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray haftayı 3 puanla kapatan takımlar oldu. İşte ilk maçlar sonrası oluşan puan durumu ve gelecek hafta oynanacak karşılaşmalar...
Süper Lig'de 1. haftayı Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 puanla tamamlamayı başardı. Beşiktaş'a 3-1 yenilen Trabzonspor haftayı puansız kapattı. 1. hafta Hatayspor - Başakşehir maçıyla tamamlanacak. 1. hafta oynanan 9 karşılaşma sonrası oluşan puan durumu ve gelecek hafta oynanacak karşılaşmalar...
SÜPER LİG 1. HAFTA SONUÇLARI...
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 2 ALANYASPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 3 - 0 YENİ MALATYASPOR
GALATASARAY A.Ş. 3 - 1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 5 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
HES KABLO KAYSERİSPOR 1 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 2 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ
ATAKAŞ HATAYSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
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