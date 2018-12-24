Süper Lig puan durumu | 17. hafta maç sonuçları | Fenerbahçe tarihinde ilk kez düşme hattında
Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, 35 puanla ilk yarıyı lider olarak tamamladı. Evinde Çaykur Rizespor'u 4-1'le geçen Trabzonspor ise 29 puan ile ikinci sırada yerini kaptı. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray ise 29 puanla 3., 4. ve 5. sırayı paylaştı. Fenerbahçe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak, lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. Lider Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında kazanan 4-1'lik sonuçla Bordo-Mavili takım oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı yine aynı skorla 4-1 mağlup etti. Galatasaray ise Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı kazançlı kapatan ekip oldu. Haftanın kapanış maçlarında Akhisarspor ile Konyaspor, Antalyaspor ile de Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...
Süper Lig 17. hafta sonuçları
Ankaragücü 0 - 3 Göztepe
Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir
Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş
Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor
Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor
Bursaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 4 - 2 Sivasspor
Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe
Akhisarspor 0 - 0 Konyaspor
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Süper Lig puan durumu
1- Başakşehir - 35 puan
2- Trabzonspor - 29 puan
3- Yeni Malatyaspor - 29 puan
4- Kasımpaşa - 29 puan
5- Galatasaray - 29 puan
6- Antalyaspor - 27 puan
7- Beşiktaş - 26 puan
8- Konyaspor - 25 puan
9- Sivasspor - 24 puan
10- Göztepe - 24 puan
11- Bursaspor - 21 puan
12- Ankaragücü - 20 puan
13- Kayserispor - 19 puan
14- Alanyaspor - 18 puan
15- Akhisarspor - 17 puan
16- Erzurumspor - 16 puan
17- Fenerbahçe - 16 puan
18- Çaykur Rizespor - 12 puan
Süper Lig 18. hafta programı
Galatasaray - Ankaragücü
Trabzonspor - Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Alanyaspor - Sivasspor
Akhisarspor - Beşiktaş
Erzurumspor - Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Bursaspor - Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor - Göztepe