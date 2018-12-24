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Süper Lig puan durumu | 17. hafta maç sonuçları | Fenerbahçe tarihinde ilk kez düşme hattında

Spor Toto Süper Lig'de ilk devre sona erdi. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, 35 puanla ilk yarıyı lider olarak tamamladı. Evinde Çaykur Rizespor'u 4-1'le geçen Trabzonspor ise 29 puan ile ikinci sırada yerini kaptı. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray ise 29 puanla 3., 4. ve 5. sırayı paylaştı. Fenerbahçe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak, lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...

24 Aralık 2018, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Süper Lig puan durumu | 17. hafta maç sonuçları | Fenerbahçe tarihinde ilk kez düşme hattında

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında birbirinden önemli karşılaşmalar oynandı. Lider Başakşehir deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçında kazanan 4-1'lik sonuçla Bordo-Mavili takım oldu. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı yine aynı skorla 4-1 mağlup etti. Galatasaray ise Sivasspor'u 4-2 mağlup ederek haftayı kazançlı kapatan ekip oldu. Haftanın kapanış maçlarında Akhisarspor ile Konyaspor, Antalyaspor ile de Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı. İşte Spor Toto Süper Lig 17. hafta sonuçları ve 17. hafta puan durumu...

Süper Lig 17. hafta sonuçları

Ankaragücü 0 - 3 Göztepe

Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

Erzurumspor 1 - 1 Kayserispor

Trabzonspor 4 - 1 Çaykur Rizespor

Bursaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 4 - 2 Sivasspor

Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

Akhisarspor 0 - 0 Konyaspor

Süper Lig detaylı puan durumu için tıklayın...

Süper Lig puan durumu

1- Başakşehir - 35 puan

2- Trabzonspor - 29 puan

3- Yeni Malatyaspor - 29 puan

4- Kasımpaşa - 29 puan

5- Galatasaray - 29 puan

6- Antalyaspor - 27 puan

7- Beşiktaş - 26 puan

8- Konyaspor - 25 puan

9- Sivasspor - 24 puan

10- Göztepe - 24 puan

11- Bursaspor - 21 puan

12- Ankaragücü - 20 puan

13- Kayserispor - 19 puan

14- Alanyaspor - 18 puan

15- Akhisarspor - 17 puan

16- Erzurumspor - 16 puan

17- Fenerbahçe - 16 puan

18- Çaykur Rizespor - 12 puan

Süper Lig 18. hafta programı

Galatasaray - Ankaragücü

Trabzonspor - Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Alanyaspor - Sivasspor

Akhisarspor - Beşiktaş

Erzurumspor - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor - Göztepe

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