Süper Lig puan durumu | 11. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve Süper Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Avrupa'dan hüsranla dönen ve gözünü lige çeviren Galatasaray, Gaziantep'e konuk olurken Beşiktaş Denizlispor'u, Trabzonspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig 11 hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü. Detaylar haberimizde.
Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Avrupa'dan hüsranla dönen Galatasaray, yarın akşam son haftaların formda ekibi Gaziantep FK'ya konuk olacak. Pazar günü ise zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak. Trabzonspor, Alanyaspor'u, Başakşehir, Ankaragücü'nü, Beşiktaş ise Denizlispor'u ağırlayacak.
Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi
15.00 Gençlerbirliği - Kayserispor
17.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray
10 Kasım Pazar
14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor - Alanyaspor
19.00 Başakşehir - Ankaragücü
19.00 Beşiktaş - Denizlispor
Süper Lig puan durumu
1. FENERBAHÇE 20 puan
2. AYTEMİZ ALANYASPOR 19 puan (1 maçı eksik)
3. DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 puan (1 maçı eksik)
4. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 17 (1 maçı eksik)
5. TRABZONSPOR 16 puan (1 maçı eksik)
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 16 puan (1 maçı eksik)
7. GALATASARAY 16 puan (1 maçı eksik)
8. BEŞİKTAŞ 15 puan (1 maçı eksik)
9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 puan (1 maçı eksik)
10. GÖZTEPE 12 puan (1 maçı eksik)
11. KASIMPAŞA 12 puan
12. GAZİANTEP FK 12 (1 maçı eksik)
13. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 puan (1 maçı eksik)
14. ANTALYASPOR 11 puan (1 maçı eksik)
15. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan (1 maçı eksik)
16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan (1 maçı eksik)
17. GENÇLERBİRLİĞİ 7 puan (1 maçı eksik)
18. KAYSERİSPOR 7 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 12. hafta fikstürü
Galatasaray - Başakşehir
Denizlispor - Çaykur Rizespor
Ankaragücü - Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş
Kayserispor - Sivasspor
Kasımpaşa - Gençlerbirliği
Alanyaspor - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Gaziantep FK