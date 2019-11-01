Süper Lig puan durumu | 10. hafta puan durumu ve fikstür

Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve 16 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Cumartesi günü oynanacak maçlar zirveyi karıştırabilir. Alanyaspor, Başakşehir'i, Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek. Pazar günü ise Alanyaspor'un takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor

2 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

17.30 Alanyaspor - Başakşehir

17.30 Trabzonspor - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

3 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor - Sivasspor

16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK

Süper Lig puan durumu

1. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 puan (1 maçı eksik)

2. FENERBAHÇE 17 puan (1 maçı eksik)

3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 16 (1 maçı eksik)

4. TRABZONSPOR 16 puan (1 maçı eksik)

5. GALATASARAY 16 puan

6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 puan (1 maçı eksik)

7. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 puan (1 maçı eksik)

8. BEŞİKTAŞ 12 puan (1 maçı eksik)

9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan (1 maçı eksik)

10. GAZİANTEP FK 12 (1 maçı eksik)

11. KASIMPAŞA 11 puan (1 maçı eksik)

12. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 puan (1 maçı eksik)

13. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan

14. ANTALYASPOR 11 puan (1 maçı eksik)

15. GÖZTEPE 9 puan (1 maçı eksik)

16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan (1 maçı eksik)

17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 puan (1 maçı eksik)

18. KAYSERİSPOR 4 puan (1 maçı eksik)

Süper Lig 11. hafta fikstürü

8 Kasım Cuma

20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa

9 Kasım Cumartesi

15.00 Gençlerbirliği - Kayserispor

17.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor

20.00 Gaziantep FK - Galatasaray

10 Kasım Pazar

14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor - Alanyaspor

19.00 Başakşehir - Ankaragücü

19.00 Beşiktaş - Denizlispor