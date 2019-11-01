Süper Lig puan durumu | 10. hafta puan durumu ve fikstür
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirve iddiasını sürdürdü. Yarın kritik maçlar oynanacak. Alanyaspor, Başakşehir'i Trabzonspor, Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise Antalya deplasmanına gidecek. Alanya'nın takipçisi Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında puanlar peşinde olacak. Süper Lig 10 hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın fikstürü. Detaylar haberimizde.
Süper Lig puan durumu... Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve 16 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Cumartesi günü oynanacak maçlar zirveyi karıştırabilir. Alanyaspor, Başakşehir'i, Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek. Pazar günü ise Alanyaspor'un takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor - Başakşehir
17.30 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
Süper Lig puan durumu
1. AYTEMİZ ALANYASPOR 18 puan (1 maçı eksik)
2. FENERBAHÇE 17 puan (1 maçı eksik)
3. BTCTURK YENİ MALATYASPOR 16 (1 maçı eksik)
4. TRABZONSPOR 16 puan (1 maçı eksik)
5. GALATASARAY 16 puan
6. DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 puan (1 maçı eksik)
7. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 15 puan (1 maçı eksik)
8. BEŞİKTAŞ 12 puan (1 maçı eksik)
9. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 puan (1 maçı eksik)
10. GAZİANTEP FK 12 (1 maçı eksik)
11. KASIMPAŞA 11 puan (1 maçı eksik)
12. YUKATEL DENİZLİSPOR 11 puan (1 maçı eksik)
13. ÇAYKUR RİZESPOR 11 puan
14. ANTALYASPOR 11 puan (1 maçı eksik)
15. GÖZTEPE 9 puan (1 maçı eksik)
16. MKE ANKARAGÜCÜ 9 puan (1 maçı eksik)
17. GENÇLERBİRLİĞİ 6 puan (1 maçı eksik)
18. KAYSERİSPOR 4 puan (1 maçı eksik)
Süper Lig 11. hafta fikstürü
8 Kasım Cuma
20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa
9 Kasım Cumartesi
15.00 Gençlerbirliği - Kayserispor
17.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor
20.00 Gaziantep FK - Galatasaray
10 Kasım Pazar
14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor - Alanyaspor
19.00 Başakşehir - Ankaragücü
19.00 Beşiktaş - Denizlispor