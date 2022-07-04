Süper Lig ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Süper Lig'e ne zaman ara verilecek? Derbiler ne zaman, hangi haftalar oynanacak?
Süper Lig'de 2022/2023 sezonu öncesi geri sayım başladı. Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere takımlar bir yandan transfer, bir yandan da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken fikstür çekimiyle birlikte Süper Lig ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Derbiler ne zaman, hangi haftalar oynanacak? sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Bilindiği üzere Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e kısa bir süre de ara verilecek. İşte detaylar...
Futbolseverler, Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun başlamasını heyecanla bekliyor. Yaz transfer dönemi kapsamında kulüplerin transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları sürerken TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimiyle Süper Lig ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Derbiler ne zaman, hangi haftalar oynanacak? sorularının yanıtları merak konusu oldu.
Süper Lig ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
2022/2023 sezonu Süper Lig fikstür çekimi, bugün (4 Temmuz Pazartesi) saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Derbi tarihleri de fikstür çekimi sonrası belli oldu. Süper Lig, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
Derbiler ne zaman, hangi haftalar oynanacak?
4. Hafta Trabzonspor- Galatasaray
8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
10. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor
13. Hafta Galatasaray-Beşiktaş
15. Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe
18. Hafta Fenerbahçe-Galatasaray
23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor
27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Lig'e ne zaman ara verilecek?
21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 13 Kasım Pazar gününden itibaren ara verilecek. Dünya Kupası dönüşü ilk müsabakalar 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Futbolda "yaz transfer" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu ilk transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Cuma günü resmen başladı, 8 Eylül Perşembe günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te tamamlanacak.
Süper Lig tarihçesi
Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı. O tarihteki statü uyarınca beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.
1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.
Lig'de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı.
2002-03 sezonunda adı Türkiye Süper Ligi olarak değiştirilen lig, 2005-06 - 2009-2010 sezonları arasında Turkcell Süper Lig adı ile, 2010-2011 - 2018-2019 sezonları arasında ise Spor Toto Süper Lig ismiyle kullanıldı. Süper Lig, 2021-2022 sezonundan itibaren tekrar Spor Toto Süper Lig adıyla oynanıyor.
Süper Lig şampiyonları:
1959
FENERBAHÇE
1959 - 1960
BEŞİKTAŞ
1960 - 1961
FENERBAHÇE
1961 - 1962
GALATASARAY
1962 - 1963
GALATASARAY
1963 - 1964
FENERBAHÇE
1964 - 1965
FENERBAHÇE
1965 - 1966
BEŞİKTAŞ
1966 - 1967
BEŞİKTAŞ
1967 - 1968
FENERBAHÇE
1968 - 1969
GALATASARAY
1969 - 1970
FENERBAHÇE
1970 - 1971
GALATASARAY
1971 - 1972
GALATASARAY
1972 - 1973
GALATASARAY
1973 - 1974
FENERBAHÇE
1974 - 1975
FENERBAHÇE
1975 - 1976
TRABZONSPOR
1976 - 1977
TRABZONSPOR
1977 - 1978
FENERBAHÇE
1978 - 1979
TRABZONSPOR
1979 - 1980
TRABZONSPOR
1980 - 1981
TRABZONSPOR
1981 - 1982
BEŞİKTAŞ
1982 - 1983
FENERBAHÇE
1983 - 1984
TRABZONSPOR
1984 - 1985
FENERBAHÇE
1985 - 1986
BEŞİKTAŞ
1986 - 1987
GALATASARAY
1987 - 1988
GALATASARAY
1988 - 1989
FENERBAHÇE
1989 - 1990
BEŞİKTAŞ
1990 - 1991
BEŞİKTAŞ
1991 - 1992
BEŞİKTAŞ
1992 - 1993
GALATASARAY
1993 - 1994
GALATASARAY
1994 - 1995
BEŞİKTAŞ
1995 - 1996
FENERBAHÇE
1996 - 1997
GALATASARAY
1997 - 1998
GALATASARAY
1998 - 1999
GALATASARAY
1999 - 2000
GALATASARAY
2000 - 2001
FENERBAHÇE
2001 - 2002
GALATASARAY
2002 - 2003
BEŞİKTAŞ
2003 - 2004
FENERBAHÇE
2004 - 2005
FENERBAHÇE
2005 - 2006
GALATASARAY
2006 - 2007
FENERBAHÇE
2007 - 2008
GALATASARAY
2008 - 2009
BEŞİKTAŞ
2009 - 2010
BURSASPOR
2010 - 2011
FENERBAHÇE
2011 - 2012
GALATASARAY
2012 - 2013
GALATASARAY
2013 - 2014
FENERBAHÇE
2014 - 2015
GALATASARAY
2015 - 2016
BEŞİKTAŞ
2016 - 2017
BEŞİKTAŞ
2017 - 2018
GALATASARAY
2018 - 2019
GALATASARAY
2019 - 2020
BAŞAKŞEHİR
2020 - 2021
BEŞİKTAŞ
2021 - 2022
TRABZONSPOR