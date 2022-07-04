Futbolseverler, Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun başlamasını heyecanla bekliyor. Yaz transfer dönemi kapsamında kulüplerin transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları sürerken TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimiyle Süper Lig ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Derbiler ne zaman, hangi haftalar oynanacak? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Süper Lig ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

2022/2023 sezonu Süper Lig fikstür çekimi, bugün (4 Temmuz Pazartesi) saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Derbi tarihleri de fikstür çekimi sonrası belli oldu. Süper Lig, 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Derbiler ne zaman, hangi haftalar oynanacak?

4. Hafta Trabzonspor- Galatasaray

8. Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

10. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor

13. Hafta Galatasaray-Beşiktaş

15. Hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. Hafta Fenerbahçe-Galatasaray

23. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

27. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

29. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

34. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

37. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

Süper Lig'e ne zaman ara verilecek?

21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 13 Kasım Pazar gününden itibaren ara verilecek. Dünya Kupası dönüşü ilk müsabakalar 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Futbolda "yaz transfer" olarak adlandırılan 2022-2023 sezonu ilk transfer ve tescil dönemi 17 Haziran Cuma günü resmen başladı, 8 Eylül Perşembe günü sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te tamamlanacak.

Süper Lig tarihçesi

Türkiye 1. Futbol Ligi şimdiki adıyla Süper Lig'in başlangıç tarihi 1959 olarak kabul edilir. 1959 yılında düzenlenen Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ilk sezonunda maçlar, 8'er takımdan oluşan Beyaz ve Kırmızı adlı iki grupta oynandı. O tarihteki statü uyarınca beyaz grubun lideri Fenerbahçe ile kırmızı grubun lideri Galatasaray finalde karşılaştı. İlk maçı Galatasaray 1-0, ikinci maçı ise Fenerbahçe 4-0 kazanınca, Türkiye 1. futbol Ligi'nin ilk şampiyonu Fenerbahçe oldu.

1959-1960 sezonundan itibaren ise grup sistemi kaldırıldı ve Türkiye 1. Ligi bugünkü statüsü ile oynanmaya başlandı.

Lig'de 1987-1988 sezonuna kadar galibiyete 2 puan verilirken, bu sezondan itibaren galibiyete 3 puan verilmeye başlandı.

2002-03 sezonunda adı Türkiye Süper Ligi olarak değiştirilen lig, 2005-06 - 2009-2010 sezonları arasında Turkcell Süper Lig adı ile, 2010-2011 - 2018-2019 sezonları arasında ise Spor Toto Süper Lig ismiyle kullanıldı. Süper Lig, 2021-2022 sezonundan itibaren tekrar Spor Toto Süper Lig adıyla oynanıyor.

Süper Lig şampiyonları:

1959

FENERBAHÇE

1959 - 1960

BEŞİKTAŞ

1960 - 1961

FENERBAHÇE

1961 - 1962

GALATASARAY

1962 - 1963

GALATASARAY

1963 - 1964

FENERBAHÇE

1964 - 1965

FENERBAHÇE

1965 - 1966

BEŞİKTAŞ

1966 - 1967

BEŞİKTAŞ

1967 - 1968

FENERBAHÇE

1968 - 1969

GALATASARAY

1969 - 1970

FENERBAHÇE

1970 - 1971

GALATASARAY

1971 - 1972

GALATASARAY

1972 - 1973

GALATASARAY

1973 - 1974

FENERBAHÇE

1974 - 1975

FENERBAHÇE

1975 - 1976

TRABZONSPOR

1976 - 1977

TRABZONSPOR

1977 - 1978

FENERBAHÇE

1978 - 1979

TRABZONSPOR

1979 - 1980

TRABZONSPOR

1980 - 1981

TRABZONSPOR

1981 - 1982

BEŞİKTAŞ

1982 - 1983

FENERBAHÇE

1983 - 1984

TRABZONSPOR

1984 - 1985

FENERBAHÇE

1985 - 1986

BEŞİKTAŞ

1986 - 1987

GALATASARAY

1987 - 1988

GALATASARAY

1988 - 1989

FENERBAHÇE

1989 - 1990

BEŞİKTAŞ

1990 - 1991

BEŞİKTAŞ

1991 - 1992

BEŞİKTAŞ

1992 - 1993

GALATASARAY

1993 - 1994

GALATASARAY

1994 - 1995

BEŞİKTAŞ

1995 - 1996

FENERBAHÇE

1996 - 1997

GALATASARAY

1997 - 1998

GALATASARAY

1998 - 1999

GALATASARAY

1999 - 2000

GALATASARAY

2000 - 2001

FENERBAHÇE

2001 - 2002

GALATASARAY

2002 - 2003

BEŞİKTAŞ

2003 - 2004

FENERBAHÇE

2004 - 2005

FENERBAHÇE

2005 - 2006

GALATASARAY

2006 - 2007

FENERBAHÇE

2007 - 2008

GALATASARAY

2008 - 2009

BEŞİKTAŞ

2009 - 2010

BURSASPOR

2010 - 2011

FENERBAHÇE

2011 - 2012

GALATASARAY

2012 - 2013

GALATASARAY

2013 - 2014

FENERBAHÇE

2014 - 2015

GALATASARAY

2015 - 2016

BEŞİKTAŞ

2016 - 2017

BEŞİKTAŞ

2017 - 2018

GALATASARAY

2018 - 2019

GALATASARAY

2019 - 2020

BAŞAKŞEHİR

2020 - 2021

BEŞİKTAŞ

2021 - 2022

TRABZONSPOR