Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ne zaman oynatılabileceğine dair ipuçları yer aldı. Yapılan açıklamada, “Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır.” ifadelerine yer verildi

Peki Süper Lig maçları en son ne zaman Haziran ayı içinde oynandı? Son 30 yıla bakıldığında ligin genelde Mayıs ayında tamamlandığı gözleniyor. 2016-17 sezonunda son hafta yani 34.hafta maçları 2-3 Haziran 2017 tarihlerinde oynanırken, 1988-89 sezonunda lig 19 takım ile oynanırken son iki hafta maçları Haziran ayı içinde yapılmıştı. Lig son haftası ise 10-11 Haziran 1989 tarihlerinde oynanmıştı.

Lig tarihinde özellikle ilk sezonlarda çok fazla maçın Haziran ayı içinde oynandığı gözleniyor. Temmuz ayı içinde ise lig maçı gözlenmiyor. Bu sezon geride 8 hafta kalmıştı ve ligin Temmuz ayı içine uzaması da söz konusu. Bu durumda lig tarihinde bir ilk olacak

İlk sezonlarda Haziran'da çok maç var

Ligin ilk sezonu final maçları ise 10 Haziran 1959 ve 14 Haziran 1959 tarihlerinde oynanmıştı. 1960-61 sezonu 25 Haziran 1961'de, 1961-62 sezonu 24 Haziran 1962'de, 1962-63 sezonu 30 Haziran 1963, 1964-65 sezonu ise 13 Haziran 1965 tarihinde bitmişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru