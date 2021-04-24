Süper Lig lideri Beşiktaş, 2 hafta sonra kazandı

Süper Lig’in 37. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş, iki hafta aranın ardından kazandı. Siyah-beyazlı ekip; Welinton Souza, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup’un çeşitli sebeplerle forma giyemediği maçta rakibini mağlup etmeyi başardı. MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarından beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle puanını 75’e yükseltti.

Penaltıyı bu sefer değerlendirdi

Ligin ilk yarısında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından 17 hafta boyunca penaltı kullanamayan ve MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk dakikasında kazandığı penaltıyı gole çeviremeyerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Beşiktaş, Kayserispor müsabakasının 4. dakikasında kazandığı penaltıyı gole çevirdi.

Ljajic’in düşürülmesi sonrası kazanılan penaltıda topun başına geçen Rachid Ghezzal, mücadeledeki ilk golü kaydetti.

Rosier ve Necip Uysal, Çaykur Rizespor maçında cezalı

Beşiktaş’ta Valentin Rosier ve Necip Uysal, karşılaşmada gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Rosier ve Necip, 38. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor’la oynanacak maçta forma giyemeyecek. (AA)