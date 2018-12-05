Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında profesyonel yapılarak forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki oyuncuyu sezon başından beri Bursaspor'un izlediği öğrenildi. Bursaspor'un yanı sıra Trabzonspor'un da genç kanat oyuncusunu takip etmek için Karşıyaka'nın maçlarına antrenör göndereceği belirtildi. Yeşil-kırmızılı yıldız adayının adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Geçen sezon 2'nci Lig'de 2 kez ağları sarsan Doğukan, bu sezon ise 3'üncü Lig'de 3 gol attı.

Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen genç futbolcu, son Adıyaman 1954 maçında ikinci yarıda oyuna girerek attığı 2 golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Geçen sezon gösterdiği performansla U19 Milli Takımı'da davet edilen Doğukan, temmuz ayında Finlandiya'daki U19 Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı kadroda yer aldı. Karşıyaka yönetimi, ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda ayrılması koşuluyla Doğukan'ın transferine yeşil ışık yakacak. Bu sezon kötü ve çirkin tezahürat yüzünden 3 kez ceza alan İzmir ekibi, Adıyaman 1954 maçı sonrası yine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karşıyaka 4'üncü kez ceza alırsa seyircisiz oynama sınırına gelecek.

BİR ALKIŞ DA ALTYAPIYA

Kaptan Mustafa Aşan hariç kadrosunun tamamı kendi bünyesinden çıkan isimlerden oluşan Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla Play-Off yarışına ortak olurken yeşil-kırmızılıların atılıma geçtiği altyapı takımları da bu sezon başarılı bir grafik sergiliyor. Altyapıda yeni yapılanmaya giderek takım, sporcu ve spor okulu sayısını çoğaltan, Türkiye çapından yetenekli gençleri tarayıp kulübe kazandıran Kaf-Kaf, Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi ve U16 Ligi'nde gruplarında 2. sırada yer alıyor. Karşıyaka, geçen yıl U19 Ligi'nde grubunu 7. sırada, U16 Ligi'nde ise 8. basamakta tamamlamıştı.

DHA