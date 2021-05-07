Süper Lig ikincisinin kaderini Manchester United belirleyecek

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Rakiplerini elemeyi başaran Manchester United ile Villarreal, şampiyon olabilmek için kozlarını paylaşacak.

İki takım arasındaki final maçı 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak. Avrupa Ligi finali Süper Lig ekiplerini de yakından ilgilendiriyor. Nitekim kupayı İngiliz devinin kazanması halinde Süper Lig'i ikinci sırada biterecek takım Şampiyonlar Ligi play off turuna 2. Ön Eleme yerine 3. Ön Eleme'den başlayacak. Öte yandan bu turda elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilecek.

3 Büyükler'in 2. olma ihtimali bulunuyor

Son üç haftaya girilen Süper Lig'de Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın ligi ikinci sırada bitirme ihtimali bulunuyor. 39. hafta sonunda Beşiktaş 81 puanla lider, Fenerbahçe 76 puanla ikinci, Galatasaray ise 75 puanla üçüncü sırada bulunuyor.