Süper Lig için özel toplantı

Türkiye Futbol Federasyonu TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı dün gerçekleşti. Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan toplantıda, yeni sezon planlamasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Toplantıda kulüplerin, yabancı futbolcu sayısı konusundaki görüşlerini de federasyon yetkililerine aktardığı kaydedildi.