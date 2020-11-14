Süper Lig için kritik karar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbol camiasını da oldukça etkiledi. Neredeyse her gün, farklı takımların birçok vaka bildirmesiyle erteleme maçları takvime dahil oldu. Süper Lig 'in tarihinde ilk kez 21 takımla oynanması yoğun fikstüre sebep olurken, TFF de söz konusu erteleme karşılaşmalarına yer açmakta oldukça zorlanıyor. Bunun üzerine Kulüpler Birliği'nde flaş bir gündem oluştu.

Türkiye Kupası'ndaki gibi...

Ligde de Türkiye Kupası'ndaki sisteme geçilmesi görüşü ortaya atıldı. Yani takımlar virüs sebebiyle 14 futbolcunun altına düşerse maçlar ertelenmeyecek, kadro çıkaramayan ekip hükmen mağlup sayılacak. Konuyla ilgili konuşan Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sepil: İkinci yarı uygulanacak

Henüz net bir durumun olmadığını vurgulayan Sepil, "Kulüpler öncelikle kendi arasında görüşmek istedi. Bu konuda ortak bir karar alarak TFF'ye bildireceğiz. Eğer böyle bir kural gelirse ikinci yarı uygulanacak. Aralık ayının ortasından itibaren inanılmaz bir maç trafiği var. Hafta aralarında zaten lig maçları olacak. Avrupa ve kupa maçları derken, söz konusu ertelenen maçların oynanması çok zor olacak" dedi.