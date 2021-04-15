Süper Lig için en hayırlısı: M. City-Real Madrid finali

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon final İstanbul'da oynanacak. Hem ev sahibi olmamız açısından hem de şampiyon takımının bizi etkiliyor olması açısından bu sezon finale kalacak ekipler çok önemli.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris-Saint Germain ile Manchester City eşleşirken diğer seride Real Madrid ile Chelsea kozlarını paylaşacak.

UEFA sıralamasında önceki sezonu 11. sırada bitiren Türkiye için Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takım önemli. Eğer kupayı kazanan takım kendi liginde de Devler Ligi bileti alamazsa şampiyon takımımız ön eleme (play-off) oynamak zorunda kalabilir. Eğer alırsa doğrudan grup aşamasına katılacak.









Manchester City ve Real Madrid rahat

Premier Lig'de uzak ara farkla lider olan Manchester City için Şampiyonlar Ligi bileti sorun değil. La Liga'da ilk 4 takımın bilet almasından dolayı yine şampiyonluk kovalayan Zidane'ın ekibi de sıkıntı yaşamaz

Liverpool'un elenmesi avantaj, Chelsea halen riskli

Bu sezon Premier Lig'de de kötü bir grafik çizen Liverpool, Şampiyonlar Ligi potasının 3 puan gerisinde yer alıyor. Klopp'un ekibinin elenmesi şampiyon olacak takımımızın doğrudan gruplara katılması için bir avantaj oldu. Chelsea ise Liverpool'un sadece bir basamak üzerinde ve riskli takımların başında geliyor.

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PSG ligde geride kaldı

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi Milli oyunculara sahip Lille bu sezon Ligue 1'e damga vurdu. Son haftalara lider giren Lille'in arkasında PSG, Monaco ve Lyon var. PSG bu sezon çok istediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanabilir ama ligde ilk 2 sıra için önemli bir yarışın içinde kaldı, yeri garanti değil...

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