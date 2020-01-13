2018-2019 sezonunda tanıştığımız Video Yardımcı Hakem sistemi, ülkemizde devreye girdiğinden beri en çok tartışılan konuların başında gelirken, 2019-2020 sezonun ilk devresine VAR kararları damga vurdu. Hakem hocamız Deniz Çoban, titizlikle Süper Lig'de ilk devrenin VAR tablosunu hazırladı.

FANATİK'in usta yazarı Deniz Çoban'ın hazırladığı tabloya göre bu sezonun ilk yarısında hakemlerin kararına Video hakemler 69 kez müdahale ettiler. VAR talebinin 24'ü yardımcı hakem kaynaklı olurken, 45 kararın orta hakemi ilgilendirmesi gözlerden kaçmadı.

Zirvede Cüneyt Çakır var

Özellikle Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki performansıyla ülkenin gündemine oturan Cüneyt Çakır, 8 VAR müdahalesi ile bu alanda ilk sırda yer aldı. VAR müdahelesinin ardından 2'si yardımcı hakem sebepli oldu. 6'sı ise Çakır kaynaklı olarak dikkat çekti.

İŞTE DENİZ ÇOBAN'IN HAZIRLADIĞI O TABLO:

*Ofsayt kararlarını mercek altına alan Video Hakemler sahadaki hakemin kararına 25 kez “hatalı ofsayt kararları” nedeniyle müdahale etme gereği hissettiler.

Bu ofsayt kararlarından;

11 kez; yardımcı hakemin ofsayt bayrağı nedeniyle iptal edilen gollere müdahale edildi. Pozisyonun ofsayt olmadığını tespit eden VAR golün verilmesini sağladı.

11 kez; yardımcı hakemlerin gol kararı verdiği pozisyonlara müdahale ederek pozisyonun ofsayt olduğunu belirttiler. Gol iptal edilerek maç ofsayt vuruşuyla başladı.

2 kez; penaltı kararı çıkan pozisyondan önce ofsayt olduğunu tespit eden Video hakemler karara müdahale ederek, penaltıyı iptal ettirdiler ve maçın ofsaytla başlamasını sağladılar.

1 kez; öncesinde ofsayt olduğu için verilmeyen penaltıya müdahale ederek, öncesinde ofsayt olmadığını hakeme bildirdiler. Hakem de kararını değiştirerek maça penaltı vuruşu ile başlandı.

Atılan golden önce gözden kaçan ihlal olduğu için 5 kez Video hakemler hakemlerin kararına müdahale ettiler.

1 kez golden önce faul olduğu için hakemler VAR müdahalesi sonrası verdikleri gol kararını değiştirerek maça faul ile başladılar.

3 kez golden önce elle oynama tespit edildiği için hakemler VAR müdahalesi sonrası verdikleri gol kararını değiştirerek maça elle oynama kararıyla başladılar.

1 kez hakemin verdiği golden önce faul olduğu gerekçesiyle VAR hakemin kararına müdahale etse de hakem pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmedi ve ilk kararının arkasında durarak gol kararını verdi.

Hakemler sarı kart gösterdikleri ya da hiç kart göstermedikleri pozisyonlarda, 8 kez VAR müdahalesi sonrası kırmızı kartlarını çıkarttılar.

Hakemlerin penaltı ile ilgili kararları 34 kez VAR müdahalesine maruz kaldı

3 kez, VAR müdahalesi sonucu hatalı verilen penaltı iptal edildi ve maça penaltı iptali sonrası hakem atışı ile başlandı.

22 kez, hakemin penaltı vermeyerek “devam” dediği pozisyonlarda VAR devreye girerek, hakemin kararını değiştirdi. Pozisyonu kenarda tekrar izleyen hakemler kararlarını değiştirerek 22 kez VAR müdahalesiyle penaltı noktasına yürüdüler.

2 kez, VAR müdahalesine rağmen hakemler verdikleri “devam” kararını değiştirmediler, pozisyonu kenarda tekrar izlemelerine rağmen ilk kararlarının arkasında durdular ve penaltı kararı vermediler.

3 kez, VAR müdahalesi neticesinde penaltı vuruşunda ihlal olduğu gerekçesiyle, yapılan penaltı vuruşu tekrar edildi.

1 kez hakemin penaltı kararı vermesinden sonra, VAR devreye girerek pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirtmesi sonucu, hakem penaltı kararını iptal ederek, maça ceza sahası dışından serbest vuruşla başladı.

1 kez, hakemler penaltı kararı vermesine rağmen, topu oyun alanının dışından çevrildiği VAR tarafından tespit edilince, maça korner ile başlandı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Galatasaray’ın bir penaltısı gözden kaçmıştı ancak VAR müdahalesi sonucu penaltıdan önce elle oynama tespit edildi ve penaltı verilemedi, maça direk serbest vuruşla başlandı.

İlk yarı boyunca 1 kez yanlış oyuncuya gösterilen sarı kart düzeltilerek, doğru oyuncuya gösterildi.

*Video hakemlerin hakem kararına müdahale ettiği 72 pozisyonda; maçın durması ile tekrar başlaması arasında oyunun durduğu sürelerin toplamı 224 dakika oldu. Yani pozisyon başına 3 dakika 7 saniye süre kayboldu. Bu kaybolan sürelere Video Yardımcı Hakemlerin pozisyonu kontrol ederek, müdahaleye gerek görmedikleri süreler dahil değildir. Sadece değişen kararlarda geçen süre hesaplanmıştır.

*VAR incelemeleri sonucu en çok zaman kaybı 3.haftada oynanan Göztepe-Denizlispor maçında yaşandı. 3 hakem kararının VAR müdahalesi sonucu değiştiği maçta tam 10 dakika süre kayboldu.

*Tek bir pozisyonda en çok süre kaybının yaşandığı maç, ligin 6.haftasında oynanan Gazişehir-Gençlerbirliği maçında yaşandı. 34.dakikada Gazişehirli Güray'ı Polomat düşürünce hakem penaltı verdi. Bu sırada yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR pozisyonu inceledi ve ofsayt olmadığını tespit etti. Hakemi kenara çağırdı ve Polomat'a bir de kırmızı kart çıktı. Penaltı atıldığında dakikalar 40’ı gösteriyordu. Tam 6 dakika 29 saniye sonra maç tekrar penaltı vuruşuyla başlayabildi.

*En kısa VAR müdahale ise 13.haftada oynanan Gazişehir-Denizlispor maçında yaşandı. Rodallega'nın attığı gol öncesi, gol pasını veren Olcay Şahan topu elle düzeltmişti. Hakem gol kararı verdi. VAR devreye girdi ve gol iptal edildi. Oyun tekrar başladığında kaybolan süre sadece 33 saniyeydi.