Süper Lig hakemlerinden VAR açıklaması! Konuşmalar açıklansın

Süper Lig’de geçen sezon uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin maçlardaki bariz hakem hatalarını ortadan kaldırarak, tartışmalara büyük ölçüde son vereceği düşünülmüştü.

Ancak geride kalan 1,5 sezonda yaşananlar bariz hatalar ve tartışmalı pozisyonlara VAR’ın da kesin çözüm üretemediğini ortaya koydu. Özellikle dört büyük takımın oynadığı karşılaşmalardan sonra gündemin birinci maddesini sürekli VAR ve hakem yönetimleri oluşturdu.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ardından hakem Cüneyt Çakır ve VAR odasındaki Mete Kalkavan’ın kararlarına isyan eden siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak VAR kayıtlarının açıklanmasını isterken, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya tam destek verdi. Ağır ithamlar yüzünden çok zor durumda kalan Süper Lig hakemlerinin de VAR kayıtları konusunda Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) başvurdukları ortaya çıktı.

Süper Lig’de görev yapan hakemler, Merkez Hakem Kurulu ile gerçekleşen görüşmede TFF’nin de uygun görmesi halinde isteyen kulüp yöneticisinin Riva’ya gelerek VAR kayıtlarını dinlemesi önerisini gündeme getirdi.

‘Biz de kurtuluruz’

VAR kayıtları konusunda çok rahat olduklarını bildiren hakemlerin, “Her büyük maçtan sonra kulüpler, VAR kayıtlarının paylaşılmasını istiyor. IFAB ve VAR protokolüne göre kayıtlar açıklanamıyor ama Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK uygun görürse kulüp yöneticileri istedikleri maçın kayıtlarını Riva’ya gelerek dinleyebilir. Bizim kayıtlarla ilgili hiçbir çekincemiz yok. Fakat bizler kurallar gereği medyaya açıklama yapamıyoruz. Süper Lig’de bu uygulama hayata geçirilirse hem bizler zor durumda kalmaktan kurtuluruz hem de kulüpler pozisyonlarla ilgili tüm diyaloglara ulaşabilirler” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Çıkış noktası Albayrak oldu

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geçen sezon 28. hafta Fenerbahçe ile Ülker Stadı’nda oynadıkları derbiden sonra, “Konyaspor maçının VAR kayıtları elimizde. Eğer ligde bir takım şampiyon edilecekse, açık açık çıksın ilan etsinler. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık değil mi? Faul var, ayağa basma var. VAR ile konuşup faulü veremiyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir Kulübü, sarı-kırmızılı yönetici hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, Süper Lig hakemlerinin de Albayrak’ın bu sözlerini çıkış noktası olarak aldıkları belirlendi. Hakemlerin, hiçbir kayıt açıklayamayan Abdurrahim Albayrak’ın ithamları nedeniyle isteyen kulüp yöneticisinin Riva’da VAR kayıtlarını dinleyebilmesi konusunda fikir birliğine vardıkları kaydedildi. (Skorer)