Süper Lig güncel puan durumu - 34. hafta maç sonuçları

Şampiyon Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu ve ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı. Başakşehir, Süper Lig'de sezonun son haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sezonu 63 puanla 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Rizespor ise sezonu 41 puanla kapattı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 65 puana ulaştı ve siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti. Kasımpaşa ise sezonu 39 puanla noktaladı. Konyaspor ile Akhisarspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Konyaspor, son 7 haftada 6 beraberlik aldı ve sezonu 44 puanla tamamladı.

Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda Akhisarspor'un ardından lige veda eden diğer takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor oldu. 2005-2006 sezonunda 71 puanla Süper Lige yükselen, 2009-2010 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor bugün oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lige düştü.

Süper Lig'de 34. hafta maç sonuçları

Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor

Sivasspor 4 - 3 Galatasaray

Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor

Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa

Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor

Göztepe 2 - 1 Ankaragücü

Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor

Kayserispor 0 - 2 Erzurumspor

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor

Süper Lig 34. hafta puan durumu

1- Galatasaray 69

2- Başakşehir 67

3- Beşiktaş 65

4- Trabzonspor 63

5- Yeni Malatyaspor 47

6- Fenerbahçe 46

6- Antalyaspor 45

7- Konyaspor 44

8- Alanyaspor 44

10- Çaykur Rizespor 41

11- Sivasspor 41

12- Kayserispor 41

13- Ankaragücü 40

14- Kasımpaşa 39

15- Göztepe 38

16- Bursaspor 37

17- Erzurumspor 35

18- Akhisarspor 26







