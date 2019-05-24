Süper Lig güncel puan durumu - 34. hafta maç sonuçları
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı dün oynanan 4 maçta devam etti. Şampiyon Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu ve ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı. Başakşehir, Süper Lig'de sezonun son haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 65 puana ulaştı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti. Trabzonspor ise Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sezonu 63 puanla 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Spor Toto Süper Lig'de son 3 sırayı alan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor, bir alt lige düştü.
Şampiyon Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 4-3 mağlup oldu ve ligde 19 maç sonra yenilgi yaşadı. Başakşehir, Süper Lig'de sezonun son haftasında evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 67 puanla 2. sırada tamamladı. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti ve sezonu 63 puanla 4. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı. Rizespor ise sezonu 41 puanla kapattı. Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek 65 puana ulaştı ve siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılma hakkı elde etti. Kasımpaşa ise sezonu 39 puanla noktaladı. Konyaspor ile Akhisarspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Konyaspor, son 7 haftada 6 beraberlik aldı ve sezonu 44 puanla tamamladı.
Süper Lig'de 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunda Akhisarspor'un ardından lige veda eden diğer takımlar Bursaspor ve BB Erzurumspor oldu. 2005-2006 sezonunda 71 puanla Süper Lige yükselen, 2009-2010 sezonunda ise Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor bugün oynanan maçların ardından Spor Toto 1. Lige düştü.
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Süper Lig'de 34. hafta maç sonuçları
Başakşehir 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 4 - 3 Galatasaray
Çaykur Rizespor 2 - 3 Trabzonspor
Beşiktaş 3 - 2 Kasımpaşa
Konyaspor 0 - 0 Akhisarspor
Göztepe 2 - 1 Ankaragücü
Fenerbahçe 3 - 1 Antalyaspor
Kayserispor 0 - 2 Erzurumspor
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Bursaspor
Süper Lig 34. hafta puan durumu
1- Galatasaray 69
2- Başakşehir 67
3- Beşiktaş 65
4- Trabzonspor 63
5- Yeni Malatyaspor 47
6- Fenerbahçe 46
6- Antalyaspor 45
7- Konyaspor 44
8- Alanyaspor 44
10- Çaykur Rizespor 41
11- Sivasspor 41
12- Kayserispor 41
13- Ankaragücü 40
14- Kasımpaşa 39
15- Göztepe 38
16- Bursaspor 37
17- Erzurumspor 35
18- Akhisarspor 26