Süper Lig güncel puan durumu, 13. hafta maç sonuçları ve 14. hafta fikstürü
Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın maçında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Gaziantep FK'yı 3-0'la geçen Trabzonspor, 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26’şar puanı bulunan takımlardan Hatayspor ikinci, Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı. Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK’yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig’de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ’ı 2-1 yendi.
Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26’şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig’de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş : 2-0
Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Altay-Adana Demirspor: 1-3
Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0
Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1
Puan durumu
TAKIM O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR 13 10 3 0 27 11 16 33
2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26
3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26
4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 7 3 3 20 19 1 24
5.FENERBAHÇE 13 7 2 4 19 16 3 23
6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 13 7 0 6 20 16 4 21
8.GALATASARAY 13 6 3 4 19 17 2 21
9.BEŞİKTAŞ 13 6 2 5 21 17 4 20
10.ADANA DEMİRSPOR 13 5 4 4 20 18 2 19
11.ALTAY 13 5 1 7 18 21 -3 16
12.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 20 -5 15
14.GAZİANTEP FK 13 4 3 6 14 19 -5 15
15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13
16.GZT GİRESUNSPOR 13 3 4 6 8 12 -4 13
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12
18.GÖZTEPE 12 2 3 7 11 18 -7 9
19.KASIMPAŞA 13 2 3 8 13 21 -8 9
20.ÇAYKUR RİZESPOR 13 2 1 10 11 27 -16 7
14. hafta
Süper Lig’de 14. hafta maçlarının programı şöyle:
26 Kasım Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)
20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim)
27 Kasım Cumartesi:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park)
28 Kasım Pazar:
13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
29 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)